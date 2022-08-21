https://ria.ru/20220821/albaniya-1811097685.html
Задержанные в Албании россияне заявили, что они фотографы
Задержанные в Албании россияне заявили, что они фотографы - РИА Новости, 21.08.2022
Задержанные в Албании россияне заявили, что они фотографы
Граждане России, задержанные якобы при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши, заявили полиции, что они фотографы и блогеры, снимают РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T12:54
2022-08-21T12:54
2022-08-21T12:54
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БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Граждане России, задержанные якобы при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши, заявили полиции, что они фотографы и блогеры, снимают заброшенные военные объекты, передает портал издания Albanian Daily News.Директор завода Лоренц Зани ранее заявил порталу, что три человека приближались к объекту, но были замечены военными, после чего произошло столкновение, в ходе которого двое военных пострадали после того, как один из иностранцев применил некий "спрей". Албанские власти обнародовали имена двух задержанных с российскими паспортами, третий гражданин имеет паспорт Украины, его имя не раскрывается.В посольстве РФ в Тиране в ночь на воскресенье сообщили РИА Новости, что до дипмиссии и консула местные власти подобную информацию не доводили, а информацию о якобы имевшем место инциденте дипломаты видят только в албанских СМИ.Также сообщается, что здоровье двух солдат в больнице улучшилось, опубликована фотография улыбающихся военных с офицером в медучреждении. Президент Албании, бывший начальник генштаба Байрам Бегай приветствовал солдат и пожелал им скорейшего выздоровления, а министр обороны Нико Пелеши поблагодарил их за "готовность принести себя в жертву для защиты стратегического объекта для Албании".Задержанные - двое мужчин и одна женщина - находятся в полицейском участке муниципалитета Эльбасан. Прокуратура Эльбасана начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, албания, россия
Задержанные в Албании россияне заявили, что они фотографы
Задержанные возле военного объекта в Албании россияне заявили, что они фотографы
БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости.
Граждане России, задержанные якобы при попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши, заявили полиции, что они фотографы и блогеры, снимают заброшенные военные объекты, передает
портал издания Albanian Daily News.
Директор завода Лоренц Зани ранее заявил порталу, что три человека приближались к объекту, но были замечены военными, после чего произошло столкновение, в ходе которого двое военных пострадали после того, как один из иностранцев применил некий "спрей". Албанские власти обнародовали имена двух задержанных с российскими паспортами, третий гражданин имеет паспорт Украины, его имя не раскрывается.
В посольстве РФ в Тиране в ночь на воскресенье сообщили РИА Новости, что до дипмиссии и консула местные власти подобную информацию не доводили, а информацию о якобы имевшем место инциденте дипломаты видят только в албанских СМИ.
"Они сказали полиции, что являются фотографами и ведут блог, где преимущественно размещают фотографии и видео заброшенных военных объектов советского периода. они заявили, что снимают военные объекты, которые заброшены и более не используются государством. Они также сообщили, что фотографируют подземные бункеры и туннели, цеха, заброшенные территории", - передает портал, разместивший фото въезда на предприятие в Грамши в запущенном состоянии.
Также сообщается, что здоровье двух солдат в больнице улучшилось, опубликована фотография улыбающихся военных с офицером в медучреждении. Президент Албании
, бывший начальник генштаба Байрам Бегай приветствовал солдат и пожелал им скорейшего выздоровления, а министр обороны Нико Пелеши поблагодарил их за "готовность принести себя в жертву для защиты стратегического объекта для Албании".
Задержанные - двое мужчин и одна женщина - находятся в полицейском участке муниципалитета Эльбасан. Прокуратура Эльбасана начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.