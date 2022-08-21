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СМИ: в Албании задержали россиян Тимофееву и Зорина и гражданина Украины - РИА Новости, 21.08.2022
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СМИ: в Албании задержали россиян Тимофееву и Зорина и гражданина Украины
СМИ: в Албании задержали россиян Тимофееву и Зорина и гражданина Украины - РИА Новости, 21.08.2022
СМИ: в Албании задержали россиян Тимофееву и Зорина и гражданина Украины
В Албании задержали двух граждан России якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши, передает портал издания Albanian Daily news. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T06:03
2022-08-21T06:03
в мире
албания
косово
эстония
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В Албании задержали двух граждан России якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши, передает портал издания Albanian Daily news.Директор завода Лоренц Зани ранее заявил порталу, что три человека приближались к объекту, но были замечены военными, после чего произошло столкновение, в ходе которого двое военных пострадали после того, как один из иностранцев применил некий "спрей"."Двое задержанных подозреваются в том, что являются российскими агентами. Третий гражданин имеет паспорт Украины, как сообщили в полиции. Первые двое - Светлана Тимофеева 33-х лет и Михаил Зорин 23-х лет, оба с российскими паспортами", - говорится в сообщении.Задержанные - двое мужчин и одна женщина - находятся в полицейском участке области Эльбасан. Отмечается, что местная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.В посольстве России в Тиране сообщили РИА Новости, что до дипмиссии и консула местные власти подобную информацию не доводили, а информацию о якобы имевшем место инциденте дипломаты видят только в албанских СМИ.Задержание журналистки Асламовой в КосовоВ начале августа власти самопровозглашенной республики Косово задержали журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову. Как заявил глава МВД самопровозглашенной республики Джеляль Швецла, ее заподозрили в шпионаже в пользу российской разведки. Никаких доказательств Швецла при этом не привел.В "Комсомольской правде" пояснили, что Асламова находилась в Сербии по заданию редакции и должна была подготовить специальный репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.Через несколько часов после задержания журналистку опустили. Асламова рассказала, что спецслужбы самопровозглашенной республики допрашивали ее много часов и постоянно спрашивали "о работе на российскую разведку".По ее словам, их с мужем задержали в четыре часа дня, после чего приехала полицейская машина, они сдали телефоны и поехали на допрос. "Пришли двое, по виду типичные ребята из спецслужб... и завели нас в комнату для допроса. Допрос длился много часов, у них была полная информация, кто я и что я вплоть до мелких деталей", - сообщила журналистка.Задержание съемочной группы "Известий" в ЭстонииНа прошлой неделе "Известия" сообщали о задержании в Эстонии корреспондента и оператора издания. Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин, когда к ним подошли полицейские и показали Солдатовой фото, на котором она снимает танк-памятник Т-34 в Нарве.Съемочную группу отвезли в отдел полиции, впоследствии их отпустили, аннулировав визы и запретив въезд в страны Евросоюза на три года. "Известия" опубликовали документ, в котором указано, что виза Солдатовой признана недействительной из-за того, что "условия и цель предполагаемого пребывания не были обоснованы".Сама Солдатова позднее сообщила, что их сфотографировали рядом с танком, эти снимки им впоследствии показали эстонские полицейские, причем, по их словам, сфотографировали "как будто исподтишка". В самом участке представители миграционной службы разговаривали с Солдатовой около двух часов, они задавали личные вопросы, заполняли анкеты.
https://ria.ru/20220807/kosovo-1807832045.html
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в мире, албания, косово, эстония
В мире, Албания, Косово, Эстония
06:03 21.08.2022
 
СМИ: в Албании задержали россиян Тимофееву и Зорина и гражданина Украины

Albanian Daily news: в Албании задержали россиян Тимофееву и Зорина и гражданина Украины

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Албании
Сотрудник полиции Албании - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудник полиции Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В Албании задержали двух граждан России якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши, передает портал издания Albanian Daily news.
Директор завода Лоренц Зани ранее заявил порталу, что три человека приближались к объекту, но были замечены военными, после чего произошло столкновение, в ходе которого двое военных пострадали после того, как один из иностранцев применил некий "спрей".
Солдаты США из миссии НАТО KFOR в Косово - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 11:33
В СЖР назвали территорию Косово опасной для работы российских журналистов
"Двое задержанных подозреваются в том, что являются российскими агентами. Третий гражданин имеет паспорт Украины, как сообщили в полиции. Первые двое - Светлана Тимофеева 33-х лет и Михаил Зорин 23-х лет, оба с российскими паспортами", - говорится в сообщении.
Задержанные - двое мужчин и одна женщина - находятся в полицейском участке области Эльбасан. Отмечается, что местная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.
В посольстве России в Тиране сообщили РИА Новости, что до дипмиссии и консула местные власти подобную информацию не доводили, а информацию о якобы имевшем место инциденте дипломаты видят только в албанских СМИ.

Задержание журналистки Асламовой в Косово

В начале августа власти самопровозглашенной республики Косово задержали журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову. Как заявил глава МВД самопровозглашенной республики Джеляль Швецла, ее заподозрили в шпионаже в пользу российской разведки. Никаких доказательств Швецла при этом не привел.
В "Комсомольской правде" пояснили, что Асламова находилась в Сербии по заданию редакции и должна была подготовить специальный репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.
Через несколько часов после задержания журналистку опустили. Асламова рассказала, что спецслужбы самопровозглашенной республики допрашивали ее много часов и постоянно спрашивали "о работе на российскую разведку".
По ее словам, их с мужем задержали в четыре часа дня, после чего приехала полицейская машина, они сдали телефоны и поехали на допрос. "Пришли двое, по виду типичные ребята из спецслужб... и завели нас в комнату для допроса. Допрос длился много часов, у них была полная информация, кто я и что я вплоть до мелких деталей", - сообщила журналистка.

Задержание съемочной группы "Известий" в Эстонии

На прошлой неделе "Известия" сообщали о задержании в Эстонии корреспондента и оператора издания. Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин, когда к ним подошли полицейские и показали Солдатовой фото, на котором она снимает танк-памятник Т-34 в Нарве.
Съемочную группу отвезли в отдел полиции, впоследствии их отпустили, аннулировав визы и запретив въезд в страны Евросоюза на три года. "Известия" опубликовали документ, в котором указано, что виза Солдатовой признана недействительной из-за того, что "условия и цель предполагаемого пребывания не были обоснованы".
Сама Солдатова позднее сообщила, что их сфотографировали рядом с танком, эти снимки им впоследствии показали эстонские полицейские, причем, по их словам, сфотографировали "как будто исподтишка". В самом участке представители миграционной службы разговаривали с Солдатовой около двух часов, они задавали личные вопросы, заполняли анкеты.
Эстонская полиция - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 00:23
В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Эстонии
 
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