https://ria.ru/20220821/albaniya-1811054924.html
В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании
В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании - РИА Новости, 21.08.2022
В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании
Власти Албании пока не проинформировали посольство России о задержании россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши, заявили РИА... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T01:17
2022-08-21T01:17
2022-08-21T10:33
в мире
албания
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754845288_0:272:2730:1808_1920x0_80_0_0_c50298437919ec84a711826ad91cc7ed.jpg
БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Власти Албании пока не проинформировали посольство России о задержании россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши, заявили РИА Новости в дипмиссии.Директор предприятия Лоренц Зани ранее заявил порталу Albanian Daily news, что три человека пытались подойти к объекту, но были замечены военными, после чего произошла стычка, в ходе которого два военнослужащих пострадали после того, как один из иностранцев применил некий спрей.По информации Albanian Daily news, задержанные — двое мужчин и одна женщина — находятся в полицейском участке области Эльбасан. Местная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.Как, в свою очередь, передает агентство Рейтер со ссылкой на минобороны Албании, якобы задержаны два россиянина и один украинец. Имена россиян называет Albanian Daily news — по его данным, это 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин.По информации албанского минобороны, один из россиян, предположительно, зашел на территорию завода и пытался провести фотосъемку.Премьер-министр страны Эди Рама заявил, что трое задержанных "подозреваются в шпионаже".
https://ria.ru/20220813/zhurnalisty-1809311924.html
албания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754845288_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9010c306c71996ce4bb21881130077db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, албания, россия, новости - туризм
В мире, Албания, Россия, Туризм, Новости - Туризм
01:17 21.08.2022 (обновлено: 10:33 21.08.2022)
В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании
Посольство пока не получало информации от властей Албании о задержании российских граждан
БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Власти Албании пока не проинформировали посольство России о задержании россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши, заявили РИА Новости в дипмиссии.
Директор предприятия Лоренц Зани ранее заявил
порталу Albanian Daily news, что три человека пытались подойти к объекту, но были замечены военными, после чего произошла стычка, в ходе которого два военнослужащих пострадали после того, как один из иностранцев применил некий спрей.
"До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ", - заявили РИА Новости в посольстве.
По информации Albanian Daily news, задержанные — двое мужчин и одна женщина — находятся в полицейском участке области Эльбасан. Местная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.
Как, в свою очередь, передает агентство Рейтер со ссылкой на минобороны Албании
, якобы задержаны два россиянина и один украинец. Имена россиян называет Albanian Daily news — по его данным, это 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин.
По информации албанского минобороны, один из россиян, предположительно, зашел на территорию завода и пытался провести фотосъемку.
Премьер-министр страны Эди Рама заявил, что трое задержанных "подозреваются в шпионаже".