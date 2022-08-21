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В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании - РИА Новости, 21.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220821/albaniya-1811054924.html
В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании
В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании - РИА Новости, 21.08.2022
В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании
Власти Албании пока не проинформировали посольство России о задержании россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши, заявили РИА... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T01:17
2022-08-21T10:33
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БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Власти Албании пока не проинформировали посольство России о задержании россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши, заявили РИА Новости в дипмиссии.Директор предприятия Лоренц Зани ранее заявил порталу Albanian Daily news, что три человека пытались подойти к объекту, но были замечены военными, после чего произошла стычка, в ходе которого два военнослужащих пострадали после того, как один из иностранцев применил некий спрей.По информации Albanian Daily news, задержанные — двое мужчин и одна женщина — находятся в полицейском участке области Эльбасан. Местная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.Как, в свою очередь, передает агентство Рейтер со ссылкой на минобороны Албании, якобы задержаны два россиянина и один украинец. Имена россиян называет Albanian Daily news — по его данным, это 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин.По информации албанского минобороны, один из россиян, предположительно, зашел на территорию завода и пытался провести фотосъемку.Премьер-министр страны Эди Рама заявил, что трое задержанных "подозреваются в шпионаже".
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в мире, албания, россия, новости - туризм
В мире, Албания, Россия, Туризм, Новости - Туризм
01:17 21.08.2022 (обновлено: 10:33 21.08.2022)
 
В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании

Посольство пока не получало информации от властей Албании о задержании российских граждан

CC BY-SA 4.0 / Dickelbers / Автомобиль полиции Албании
Автомобиль полиции Албании - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Dickelbers /
Автомобиль полиции Албании. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Власти Албании пока не проинформировали посольство России о задержании россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши, заявили РИА Новости в дипмиссии.
Директор предприятия Лоренц Зани ранее заявил порталу Albanian Daily news, что три человека пытались подойти к объекту, но были замечены военными, после чего произошла стычка, в ходе которого два военнослужащих пострадали после того, как один из иностранцев применил некий спрей.

"До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ", - заявили РИА Новости в посольстве.

По информации Albanian Daily news, задержанные — двое мужчин и одна женщина — находятся в полицейском участке области Эльбасан. Местная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.
Как, в свою очередь, передает агентство Рейтер со ссылкой на минобороны Албании, якобы задержаны два россиянина и один украинец. Имена россиян называет Albanian Daily news — по его данным, это 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин.
По информации албанского минобороны, один из россиян, предположительно, зашел на территорию завода и пытался провести фотосъемку.
Премьер-министр страны Эди Рама заявил, что трое задержанных "подозреваются в шпионаже".
Эстонская полиция - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Эстонии
 
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