https://ria.ru/20220821/albaniya-1811054924.html

В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании

В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании - РИА Новости, 21.08.2022

В посольстве прокомментировали сообщения о задержании россиян в Албании

Власти Албании пока не проинформировали посольство России о задержании россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши, заявили РИА... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T01:17

2022-08-21T01:17

2022-08-21T10:33

в мире

албания

россия

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754845288_0:272:2730:1808_1920x0_80_0_0_c50298437919ec84a711826ad91cc7ed.jpg

БЕЛГРАД, 21 авг - РИА Новости. Власти Албании пока не проинформировали посольство России о задержании россиян якобы при попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши, заявили РИА Новости в дипмиссии.Директор предприятия Лоренц Зани ранее заявил порталу Albanian Daily news, что три человека пытались подойти к объекту, но были замечены военными, после чего произошла стычка, в ходе которого два военнослужащих пострадали после того, как один из иностранцев применил некий спрей.По информации Albanian Daily news, задержанные — двое мужчин и одна женщина — находятся в полицейском участке области Эльбасан. Местная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.Как, в свою очередь, передает агентство Рейтер со ссылкой на минобороны Албании, якобы задержаны два россиянина и один украинец. Имена россиян называет Albanian Daily news — по его данным, это 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин.По информации албанского минобороны, один из россиян, предположительно, зашел на территорию завода и пытался провести фотосъемку.Премьер-министр страны Эди Рама заявил, что трое задержанных "подозреваются в шпионаже".

https://ria.ru/20220813/zhurnalisty-1809311924.html

албания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, албания, россия, новости - туризм