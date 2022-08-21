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МГЕР провела акцию в День памяти жертв терроризма у посольства США - РИА Новости, 21.08.2022
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МГЕР провела акцию в День памяти жертв терроризма у посольства США
МГЕР провела акцию в День памяти жертв терроризма у посольства США - РИА Новости, 21.08.2022
МГЕР провела акцию в День памяти жертв терроризма у посольства США
"Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию "Кто здесь террорист?" у посольства США и обвинила США в спонсорстве мирового терроризма, передает... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T14:51
2022-08-21T14:51
сша
молодая гвардия единой россии
общество
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию "Кто здесь террорист?" у посольства США и обвинила США в спонсорстве мирового терроризма, передает корреспондент РИА Новости.Он объяснил, почему организация считает США спонсором мирового терроризма. "Именно США за последние 50 лет развивали огромное количество войн по всему миру. Локальных войн, войн, в которых меняется правительство. Подстрекали различные страны к войне между собой", - добавил Демидов.Участники акции стояли напротив посольства США с плакатами и скандировали лозунги "США - спонсор мирового терроризма" и "фашизм не пройдет". В акции приняли участие более 100 активистов. Акция прошла в Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
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сша, молодая гвардия единой россии, общество
США, Молодая гвардия Единой России, Общество
14:51 21.08.2022
 
МГЕР провела акцию в День памяти жертв терроризма у посольства США

"Молодая гвардия Единой России" провела акцию "Кто здесь террорист?" у посольства США

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в России
Здание посольства США в России - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание посольства США в России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию "Кто здесь террорист?" у посольства США и обвинила США в спонсорстве мирового терроризма, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы здесь, у посольства Соединенных Штатов... И сегодня мы еще раз обвиняем США в спонсорстве мирового терроризма", — заявил во время акции председатель МГЕР Антон Демидов.
Он объяснил, почему организация считает США спонсором мирового терроризма. "Именно США за последние 50 лет развивали огромное количество войн по всему миру. Локальных войн, войн, в которых меняется правительство. Подстрекали различные страны к войне между собой", - добавил Демидов.
Участники акции стояли напротив посольства США с плакатами и скандировали лозунги "США - спонсор мирового терроризма" и "фашизм не пройдет". В акции приняли участие более 100 активистов. Акция прошла в Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
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