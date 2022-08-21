https://ria.ru/20220821/aktsiya-1811111515.html

МГЕР провела акцию в День памяти жертв терроризма у посольства США

МГЕР провела акцию в День памяти жертв терроризма у посольства США - РИА Новости, 21.08.2022

МГЕР провела акцию в День памяти жертв терроризма у посольства США

"Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию "Кто здесь террорист?" у посольства США и обвинила США в спонсорстве мирового терроризма, передает... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T14:51

2022-08-21T14:51

2022-08-21T14:51

сша

молодая гвардия единой россии

общество

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию "Кто здесь террорист?" у посольства США и обвинила США в спонсорстве мирового терроризма, передает корреспондент РИА Новости.Он объяснил, почему организация считает США спонсором мирового терроризма. "Именно США за последние 50 лет развивали огромное количество войн по всему миру. Локальных войн, войн, в которых меняется правительство. Подстрекали различные страны к войне между собой", - добавил Демидов.Участники акции стояли напротив посольства США с плакатами и скандировали лозунги "США - спонсор мирового терроризма" и "фашизм не пройдет". В акции приняли участие более 100 активистов. Акция прошла в Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

https://ria.ru/20220812/guterresh-1809276780.html

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сша, молодая гвардия единой россии, общество