https://ria.ru/20220821/akter-1811120304.html

Умер актер Николай Лебедев

Умер актер Николай Лебедев - РИА Новости, 21.08.2022

Умер актер Николай Лебедев

Народный артист России, актер Николай Лебедев скончался на 101-м году жизни, сообщается в официальной группе Театра имени Моссовета в социальной сети... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:04

2022-08-21T16:04

2022-08-21T17:09

культура

николай лебедев

россия

москва

театр имени моссовета

общество

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811120048_0:270:2560:1710_1920x0_80_0_0_f0cd93fee4277cad5fe5a3f740e74a26.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Народный артист России, актер Николай Лебедев скончался на 101-м году жизни, сообщается в официальной группе Театра имени Моссовета в социальной сети "ВКонтакте"."Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран ВОВ Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы", — говорится в публикации.Николай Сергеевич Лебедев родился 15 декабря 1921 года в Москве. Свой творческий путь начал в 1939 году на сцене столичного Театра юного зрителя. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе (курс В. Я. Станицына). После окончания учебы в 1950 году его пригласили в труппу Театра имени Моссовета.Лебедев также снимался в кино. В его послужном списке около сорока картин, среди которых такие фильмы, как "Нормандия — Неман", "Ровесник века", "Евдокия", "Синяя тетрадь", "Тишина", "Освобождение", "Выбор цели", "Вечный зов", "Экипаж" и другие.В театре отметили бескорыстную преданность артиста своему делу и профессиональную честность. Его уход стал большой потерей для всего коллектива, подытожили там.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай лебедев, россия, москва, театр имени моссовета, общество, культура, новости культуры