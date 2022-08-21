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Умер актер Николай Лебедев - РИА Новости, 21.08.2022
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Культура
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Умер актер Николай Лебедев
Умер актер Николай Лебедев - РИА Новости, 21.08.2022
Умер актер Николай Лебедев
Народный артист России, актер Николай Лебедев скончался на 101-м году жизни, сообщается в официальной группе Театра имени Моссовета в социальной сети... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:04
2022-08-21T17:09
культура
николай лебедев
россия
москва
театр имени моссовета
общество
культура
новости культуры
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Народный артист России, актер Николай Лебедев скончался на 101-м году жизни, сообщается в официальной группе Театра имени Моссовета в социальной сети "ВКонтакте"."Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран ВОВ Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы", — говорится в публикации.Николай Сергеевич Лебедев родился 15 декабря 1921 года в Москве. Свой творческий путь начал в 1939 году на сцене столичного Театра юного зрителя. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе (курс В. Я. Станицына). После окончания учебы в 1950 году его пригласили в труппу Театра имени Моссовета.Лебедев также снимался в кино. В его послужном списке около сорока картин, среди которых такие фильмы, как "Нормандия — Неман", "Ровесник века", "Евдокия", "Синяя тетрадь", "Тишина", "Освобождение", "Выбор цели", "Вечный зов", "Экипаж" и другие.В театре отметили бескорыстную преданность артиста своему делу и профессиональную честность. Его уход стал большой потерей для всего коллектива, подытожили там.
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николай лебедев, россия, москва, театр имени моссовета, общество, культура, новости культуры
Культура, Николай Лебедев, Россия, Москва, Театр имени Моссовета, Общество, Культура, Новости культуры
16:04 21.08.2022 (обновлено: 17:09 21.08.2022)
 
Умер актер Николай Лебедев

Умер старейший актер театра Моссовета Николай Лебедев

© Фото : Театр имени Моссовета/ВКонтактеНародный артист России Николай Лебедев
Народный артист России Николай Лебедев - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : Театр имени Моссовета/ВКонтакте
Народный артист России Николай Лебедев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Народный артист России, актер Николай Лебедев скончался на 101-м году жизни, сообщается в официальной группе Театра имени Моссовета в социальной сети "ВКонтакте".
"Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран ВОВ Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы", — говорится в публикации.
Николай Сергеевич Лебедев родился 15 декабря 1921 года в Москве. Свой творческий путь начал в 1939 году на сцене столичного Театра юного зрителя. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе (курс В. Я. Станицына). После окончания учебы в 1950 году его пригласили в труппу Театра имени Моссовета.

"Обладавший сильным волевым внутренним стержнем, яркой индивидуальностью, прекрасными внешними данными, большим жизненным опытом и огромной творческой работоспособностью, Николай Сергеевич Лебедев уверенно вошел в репертуар театра, став одним из ведущих актеров труппы. За семь десятилетий работы на сцене Театра имени Моссовета артист создал более 70 разнообразных образов в спектаклях классического и современного репертуара, в каждой его работе прочитывалось прекрасное владение профессией, искусством перевоплощения и приверженность лучшим традициям русского психологического театра", — рассказали в театре.

Лебедев также снимался в кино. В его послужном списке около сорока картин, среди которых такие фильмы, как "Нормандия Неман", "Ровесник века", "Евдокия", "Синяя тетрадь", "Тишина", "Освобождение", "Выбор цели", "Вечный зов", "Экипаж" и другие.
В театре отметили бескорыстную преданность артиста своему делу и профессиональную честность. Его уход стал большой потерей для всего коллектива, подытожили там.
 
КультураНиколай ЛебедевРоссияМоскваТеатр имени МоссоветаОбществоКультураНовости культуры
 
 
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