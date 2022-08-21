16:04 21.08.2022 (обновлено: 17:09 21.08.2022)
Умер актер Николай Лебедев
Умер старейший актер театра Моссовета Николай Лебедев
Народный артист России Николай Лебедев. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Народный артист России, актер Николай Лебедев скончался на 101-м году жизни, сообщается в официальной группе Театра имени Моссовета в социальной сети "ВКонтакте".
Николай Сергеевич Лебедев родился 15 декабря 1921 года в Москве. Свой творческий путь начал в 1939 году на сцене столичного Театра юного зрителя. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе (курс В. Я. Станицына). После окончания учебы в 1950 году его пригласили в труппу Театра имени Моссовета.
"Обладавший сильным волевым внутренним стержнем, яркой индивидуальностью, прекрасными внешними данными, большим жизненным опытом и огромной творческой работоспособностью, Николай Сергеевич Лебедев уверенно вошел в репертуар театра, став одним из ведущих актеров труппы. За семь десятилетий работы на сцене Театра имени Моссовета артист создал более 70 разнообразных образов в спектаклях классического и современного репертуара, в каждой его работе прочитывалось прекрасное владение профессией, искусством перевоплощения и приверженность лучшим традициям русского психологического театра", — рассказали в театре.
Лебедев также снимался в кино. В его послужном списке около сорока картин, среди которых такие фильмы, как "Нормандия — Неман", "Ровесник века", "Евдокия", "Синяя тетрадь", "Тишина", "Освобождение", "Выбор цели", "Вечный зов", "Экипаж" и другие.
В театре отметили бескорыстную преданность артиста своему делу и профессиональную честность. Его уход стал большой потерей для всего коллектива, подытожили там.