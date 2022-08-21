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Американский актер призвал не помогать Украине деньгами - РИА Новости, 21.08.2022
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Американский актер призвал не помогать Украине деньгами
Американский актер призвал не помогать Украине деньгами - РИА Новости, 21.08.2022
Американский актер призвал не помогать Украине деньгами
Американский актер Кевин Сорбо, наиболее известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал остановить финансовую помощь Украине, с... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T06:00
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американский актер Кевин Сорбо, наиболее известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал остановить финансовую помощь Украине, с критикой нового транша выступила и член палаты представителей Лорен Боберт.Вашингтон в пятницу объявил об очередном транше военной помощи Украине на сумму 775 миллионов долларов.Свое недовольство действиями администрации высказала в соцсети и член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт, последовательный критик американской помощи Украине. Она заявила, что выделение администрацией значительных сумм Украине стало "еженедельным феноменом". "Он (президент США Джо Байден - ред.) отправляет деньги налогоплательщиков на битву, которая не наша, делает это без всяких ограничений. Почему мы это позволяем?" - написала она.Публицист Ник Адамс в свою очередь задался в соцсети вопросом, что последует за выделением денег Киеву. "Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?" - задался вопросом он.
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
06:00 21.08.2022 (обновлено: 07:10 21.08.2022)
 
Американский актер призвал не помогать Украине деньгами

Американский актер Кевин Сорбо призвал остановить финансовую помощь Украине

© AP Photo / Richard ShotwellКевин Сорбо
Кевин Сорбо - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Richard Shotwell
Кевин Сорбо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американский актер Кевин Сорбо, наиболее известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал остановить финансовую помощь Украине, с критикой нового транша выступила и член палаты представителей Лорен Боберт.
"Перестаньте отправлять деньги Украине", - написал Сорбо в Twitter.
Вашингтон в пятницу объявил об очередном транше военной помощи Украине на сумму 775 миллионов долларов.
Свое недовольство действиями администрации высказала в соцсети и член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт, последовательный критик американской помощи Украине. Она заявила, что выделение администрацией значительных сумм Украине стало "еженедельным феноменом". "Он (президент США Джо Байден - ред.) отправляет деньги налогоплательщиков на битву, которая не наша, делает это без всяких ограничений. Почему мы это позволяем?" - написала она.
Публицист Ник Адамс в свою очередь задался в соцсети вопросом, что последует за выделением денег Киеву. "Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?" - задался вопросом он.
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