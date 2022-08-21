https://ria.ru/20220821/akter-1811064781.html

Американский актер призвал не помогать Украине деньгами

Американский актер призвал не помогать Украине деньгами - РИА Новости, 21.08.2022

Американский актер призвал не помогать Украине деньгами

Американский актер Кевин Сорбо, наиболее известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал остановить финансовую помощь Украине, с... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T06:00

2022-08-21T06:00

2022-08-21T07:10

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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американский актер Кевин Сорбо, наиболее известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал остановить финансовую помощь Украине, с критикой нового транша выступила и член палаты представителей Лорен Боберт.Вашингтон в пятницу объявил об очередном транше военной помощи Украине на сумму 775 миллионов долларов.Свое недовольство действиями администрации высказала в соцсети и член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт, последовательный критик американской помощи Украине. Она заявила, что выделение администрацией значительных сумм Украине стало "еженедельным феноменом". "Он (президент США Джо Байден - ред.) отправляет деньги налогоплательщиков на битву, которая не наша, делает это без всяких ограничений. Почему мы это позволяем?" - написала она.Публицист Ник Адамс в свою очередь задался в соцсети вопросом, что последует за выделением денег Киеву. "Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?" - задался вопросом он.

https://ria.ru/20220821/ugroza-1811063355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша