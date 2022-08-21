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Шольц, Байден, Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Шольц, Байден, Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Шольц, Байден, Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.08.2022
Шольц, Байден, Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Канцлер Германии Олаф Шольц, американский лидер Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Борис Джонсон призвали к военной... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:12
2022-08-21T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
франция
запорожская аэс
россия
украина
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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, американский лидер Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Борис Джонсон призвали к военной сдержанности около Запорожской АЭС, заявило немецкое правительство.Отмечается, что в воскресенье политики обменялись мнениями по международной ситуации.Подчеркивается, что Шольц, Макрон, Байден и Джонсон договорились продолжать поддерживать Украину.Кроме того, стороны обратили внимание на обстановку на Ближнем Востоке, в том числе переговоры по ядерному соглашению с Ираном.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810591329.html
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в мире, германия, сша, франция, запорожская аэс, россия, украина, олаф шольц, джо байден, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, США, Франция, Запорожская АЭС, Россия, Украина, Олаф Шольц, Джо Байден, Эммануэль Макрон
20:12 21.08.2022 (обновлено: 22:28 21.08.2022)
 
Шольц, Байден, Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Шольц, Байден, Макрон и Джонсон призвали к военной сдержанности близ Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, американский лидер Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Борис Джонсон призвали к военной сдержанности около Запорожской АЭС, заявило немецкое правительство.
Отмечается, что в воскресенье политики обменялись мнениями по международной ситуации.

"Они также обсудили ситуацию на украинской атомной электростанции в Запорожье и призвали к военной сдержанности близ нее, а также к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ", — говорится в сообщении кабмина.

Подчеркивается, что Шольц, Макрон, Байден и Джонсон договорились продолжать поддерживать Украину.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Турции и Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 19:43
Гутерреш заявил, что Запорожская АЭС должна быть демилитаризована
Кроме того, стороны обратили внимание на обстановку на Ближнем Востоке, в том числе переговоры по ядерному соглашению с Ираном.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 21:02Специальная военная операция на Украине
МАГАТЭ ведет активные консультации по отправке миссии на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияСШАФранцияЗапорожская АЭСРоссияУкраинаОлаф ШольцДжо БайденЭммануэль Макрон
 
 
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