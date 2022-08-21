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Шольц, Байден, Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Шольц, Байден, Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.08.2022
Шольц, Байден, Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Канцлер Германии Олаф Шольц, американский лидер Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Борис Джонсон призвали к военной... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:12
2022-08-21T20:12
2022-08-21T22:28
специальная военная операция на украине
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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, американский лидер Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Борис Джонсон призвали к военной сдержанности около Запорожской АЭС, заявило немецкое правительство.Отмечается, что в воскресенье политики обменялись мнениями по международной ситуации.Подчеркивается, что Шольц, Макрон, Байден и Джонсон договорились продолжать поддерживать Украину.Кроме того, стороны обратили внимание на обстановку на Ближнем Востоке, в том числе переговоры по ядерному соглашению с Ираном.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810591329.html
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в мире, германия, сша, франция, запорожская аэс, россия, украина, олаф шольц, джо байден, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, США, Франция, Запорожская АЭС, Россия, Украина, Олаф Шольц, Джо Байден, Эммануэль Макрон
20:12 21.08.2022 (обновлено: 22:28 21.08.2022)
Шольц, Байден, Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Шольц, Байден, Макрон и Джонсон призвали к военной сдержанности близ Запорожской АЭС