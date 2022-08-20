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Яровая будет работать над законом о недопущении реабилитации нацизма - РИА Новости, 20.08.2022
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Яровая будет работать над законом о недопущении реабилитации нацизма
Яровая будет работать над законом о недопущении реабилитации нацизма - РИА Новости, 20.08.2022
Яровая будет работать над законом о недопущении реабилитации нацизма
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что в ближайшее время начнет работу над законом о недопущении реабилитации нацизма. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:16
2022-08-20T11:16
общество
россия
ирина яровая
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что в ближайшее время начнет работу над законом о недопущении реабилитации нацизма."В самое ближайшее время начну работу и предложу парламенту организовать разработку и принятие нашего, российского закона о недопущении, фактически сегодня уже, реабилитации нацизма", - сказала Яровая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.Она отметила, что "необходимо принимать уже закон, который бы позволил уже на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину непринятия нацизма".Антифашистский конгресс собрался в России впервые с целью объединения усилий мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях. Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.
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общество, россия, ирина яровая
Общество, Россия, Ирина Яровая
11:16 20.08.2022
 
Яровая будет работать над законом о недопущении реабилитации нацизма

Вице-спикер Госдумы Яровая будет работать над законом о недопущении реабилитации нацизма

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что в ближайшее время начнет работу над законом о недопущении реабилитации нацизма.
"В самое ближайшее время начну работу и предложу парламенту организовать разработку и принятие нашего, российского закона о недопущении, фактически сегодня уже, реабилитации нацизма", - сказала Яровая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.
Она отметила, что "необходимо принимать уже закон, который бы позволил уже на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину непринятия нацизма".
Антифашистский конгресс собрался в России впервые с целью объединения усилий мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях. Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
11:10
Яровая назвала США субъектом, финансирующим нацизм в мире
 
ОбществоРоссияИрина Яровая
 
 
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