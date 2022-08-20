https://ria.ru/20220820/yarovaya-1810939443.html

Яровая будет работать над законом о недопущении реабилитации нацизма

Яровая будет работать над законом о недопущении реабилитации нацизма - РИА Новости, 20.08.2022

Яровая будет работать над законом о недопущении реабилитации нацизма

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что в ближайшее время начнет работу над законом о недопущении реабилитации нацизма. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:16

2022-08-20T11:16

2022-08-20T11:16

общество

россия

ирина яровая

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КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что в ближайшее время начнет работу над законом о недопущении реабилитации нацизма."В самое ближайшее время начну работу и предложу парламенту организовать разработку и принятие нашего, российского закона о недопущении, фактически сегодня уже, реабилитации нацизма", - сказала Яровая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.Она отметила, что "необходимо принимать уже закон, который бы позволил уже на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину непринятия нацизма".Антифашистский конгресс собрался в России впервые с целью объединения усилий мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях. Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.

https://ria.ru/20220820/ssha-1810938732.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, ирина яровая