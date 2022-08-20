https://ria.ru/20220820/yakutsk-1810969463.html
В Якутске произошло отключение электроэнергии
В Якутске произошло отключение электроэнергии - РИА Новости, 20.08.2022
В Якутске произошло отключение электроэнергии
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Якутске, света нет во всем городе, сообщили журналистам в пресс-службе "Якутскэнерго". РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:29
2022-08-20T14:29
2022-08-20T15:44
якутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_86cf122cd37747ac2d7fba145a82f7c0.jpg
ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Якутске, света нет во всем городе, сообщили журналистам в пресс-службе "Якутскэнерго"."Аварийное отключение электроэнергии по всему ГО город Якутск. По предварительной информации, авария в соседнем регионе, поэтому у нас сработала противоаварийная система автоматики", - говорится в сообщении.Информацию подтвердили в мэрии города. По данным пресс-службы, отключение электроэнергии произошло в 20.15 по местному времени (14.15 мск)."Сработала противоаварийная автоматика. Часть потребителей запитаны. Ведутся работы по восстановлению, в ближайшее время все потребители будут запитаны", - говорится в сообщении "Якутскэнерго".
https://ria.ru/20220816/krasnodar-1810019247.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_a462bc4ad58ced6e478b93eb26b3c53b.jpg
Якутск после аварийного отключения электроэнергии
Якутск после аварийного отключения электроэнергии
2022-08-20T14:29
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, происшествия
14:29 20.08.2022 (обновлено: 15:44 20.08.2022)
В Якутске произошло отключение электроэнергии
В Якутске произошло аварийное отключение электроэнергии, света не было во всем городе