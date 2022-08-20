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В Якутске произошло отключение электроэнергии - РИА Новости, 20.08.2022
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В Якутске произошло отключение электроэнергии
В Якутске произошло отключение электроэнергии - РИА Новости, 20.08.2022
В Якутске произошло отключение электроэнергии
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Якутске, света нет во всем городе, сообщили журналистам в пресс-службе "Якутскэнерго". РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:29
2022-08-20T15:44
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Якутске, света нет во всем городе, сообщили журналистам в пресс-службе "Якутскэнерго"."Аварийное отключение электроэнергии по всему ГО город Якутск. По предварительной информации, авария в соседнем регионе, поэтому у нас сработала противоаварийная система автоматики", - говорится в сообщении.Информацию подтвердили в мэрии города. По данным пресс-службы, отключение электроэнергии произошло в 20.15 по местному времени (14.15 мск)."Сработала противоаварийная автоматика. Часть потребителей запитаны. Ведутся работы по восстановлению, в ближайшее время все потребители будут запитаны", - говорится в сообщении "Якутскэнерго".
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Якутск после аварийного отключения электроэнергии
Якутск после аварийного отключения электроэнергии
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якутск, происшествия
Якутск, Происшествия
14:29 20.08.2022 (обновлено: 15:44 20.08.2022)
 
В Якутске произошло отключение электроэнергии

В Якутске произошло аварийное отключение электроэнергии, света не было во всем городе

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Якутске, света нет во всем городе, сообщили журналистам в пресс-службе "Якутскэнерго".
"Аварийное отключение электроэнергии по всему ГО город Якутск. По предварительной информации, авария в соседнем регионе, поэтому у нас сработала противоаварийная система автоматики", - говорится в сообщении.
Информацию подтвердили в мэрии города. По данным пресс-службы, отключение электроэнергии произошло в 20.15 по местному времени (14.15 мск).
"Сработала противоаварийная автоматика. Часть потребителей запитаны. Ведутся работы по восстановлению, в ближайшее время все потребители будут запитаны", - говорится в сообщении "Якутскэнерго".
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