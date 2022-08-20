https://ria.ru/20220820/yakutsk-1810969463.html

В Якутске произошло отключение электроэнергии

В Якутске произошло отключение электроэнергии - РИА Новости, 20.08.2022

В Якутске произошло отключение электроэнергии

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Якутске, света нет во всем городе, сообщили журналистам в пресс-службе "Якутскэнерго". РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T14:29

2022-08-20T14:29

2022-08-20T15:44

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Якутске, света нет во всем городе, сообщили журналистам в пресс-службе "Якутскэнерго"."Аварийное отключение электроэнергии по всему ГО город Якутск. По предварительной информации, авария в соседнем регионе, поэтому у нас сработала противоаварийная система автоматики", - говорится в сообщении.Информацию подтвердили в мэрии города. По данным пресс-службы, отключение электроэнергии произошло в 20.15 по местному времени (14.15 мск)."Сработала противоаварийная автоматика. Часть потребителей запитаны. Ведутся работы по восстановлению, в ближайшее время все потребители будут запитаны", - говорится в сообщении "Якутскэнерго".

https://ria.ru/20220816/krasnodar-1810019247.html

якутск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

якутск, происшествия