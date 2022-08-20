https://ria.ru/20220820/vsu-1811047520.html

В Херсонской области пресекли очередную попытку прорыва ВСУ

В Херсонской области пресекли очередную попытку прорыва ВСУ - РИА Новости, 20.08.2022

В Херсонской области пресекли очередную попытку прорыва ВСУ

Пресечена очередная попытка прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T23:24

2022-08-20T23:24

2022-08-20T23:24

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

запорожская область

кирилл стремоусов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Пресечена очередная попытка прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, все приказы Зеленского и военного руководства украинской армии идти в контрнаступление отдаются для того, чтобы выманить очередной транш у западных стран, при этом о бессмысленных жертвах среди военнослужащих никто не задумывается."Для Зеленского и его команды жизни простых людей ничего не стоят", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220820/aes-1811038030.html

херсонская область

украина

запорожская область

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Наталья Макарова

херсонская область , украина, запорожская область, кирилл стремоусов, вооруженные силы украины