Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области пресекли очередную попытку прорыва ВСУ - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/vsu-1811047520.html
В Херсонской области пресекли очередную попытку прорыва ВСУ
В Херсонской области пресекли очередную попытку прорыва ВСУ - РИА Новости, 20.08.2022
В Херсонской области пресекли очередную попытку прорыва ВСУ
Пресечена очередная попытка прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T23:24
2022-08-20T23:24
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
запорожская область
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681189_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_d9979a481221df52221e72c69a282305.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Пресечена очередная попытка прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, все приказы Зеленского и военного руководства украинской армии идти в контрнаступление отдаются для того, чтобы выманить очередной транш у западных стран, при этом о бессмысленных жертвах среди военнослужащих никто не задумывается."Для Зеленского и его команды жизни простых людей ничего не стоят", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220820/aes-1811038030.html
херсонская область
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681189_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_28d287475f3f72dafe0434e047669f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , украина, запорожская область, кирилл стремоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Запорожская область, Кирилл Стремоусов, Вооруженные силы Украины
23:24 20.08.2022
 
В Херсонской области пресекли очередную попытку прорыва ВСУ

Замглавы херсонской администрации Стремоусов: пресечена очередная попытка прорыва ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Пресечена очередная попытка прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Очередная попытка пресечена. Киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине. Понятно, что какая-то часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала. Это все на совести военных преступников Зеленского, которые провоцируют людей идти в атаку", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, все приказы Зеленского и военного руководства украинской армии идти в контрнаступление отдаются для того, чтобы выманить очередной транш у западных стран, при этом о бессмысленных жертвах среди военнослужащих никто не задумывается.
"Для Зеленского и его команды жизни простых людей ничего не стоят", - сказал Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
Вчера, 21:11Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелой артиллерии натовского образца
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаЗапорожская областьКирилл СтремоусовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала