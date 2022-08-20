В Херсонской области пресекли очередную попытку прорыва ВСУ
Замглавы херсонской администрации Стремоусов: пресечена очередная попытка прорыва ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Пресечена очередная попытка прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Очередная попытка пресечена. Киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине. Понятно, что какая-то часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала. Это все на совести военных преступников Зеленского, которые провоцируют людей идти в атаку", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, все приказы Зеленского и военного руководства украинской армии идти в контрнаступление отдаются для того, чтобы выманить очередной транш у западных стран, при этом о бессмысленных жертвах среди военнослужащих никто не задумывается.
"Для Зеленского и его команды жизни простых людей ничего не стоят", - сказал Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.