07:32 20.08.2022 (обновлено: 07:34 20.08.2022)
ВОЗ рекомендовала стимулировать ношение масок для защиты от "омикрона"
ВОЗ рекомендовала увеличить охват населения вакцинацией для защиты от "омикрона"
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует увеличить охват населения вакцинацией, а также стимулировать ношение масок в общественных местах для защиты людей этой осенью и зимой от штамма коронавируса "омикрон", сообщили РИА Новости в Европейском бюро организации.
"Эпидемиологическая ситуация варьируется от страны к стране, и в рамках подготовки к зиме и осени ВОЗ призывает страны возобновить усилия по смягчению последствий распространения инфекции и быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на свои системы здравоохранения", - говорится в комментарии экспертов, поступившем в распоряжении агентства.
По словам экспертов, решающее значение для защиты людей этой осенью и зимой будет иметь увеличение числа вакцинируемых людей, введение второй бустерной дозы лицам в возрасте 5 лет и старше с ослабленным иммунитетом и их близким контактам, а также "рассмотрение возможности предложения второй бустерной дозы конкретным группам риска по крайней мере через 3 месяца после их последней вакцинации".
Необходимо, чтобы люди носили маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, подчеркнули в ВОЗ, и следует обеспечивать вентиляцию в многолюдных местах. Помимо этого, эксперты организации считают важным использовать "строгие терапевтические протоколы для лиц с риском тяжелого заболевания".