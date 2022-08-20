https://ria.ru/20220820/voz-1810908081.html

ВОЗ рекомендовала стимулировать ношение масок для защиты от "омикрона"

ВОЗ рекомендовала стимулировать ношение масок для защиты от "омикрона" - РИА Новости, 20.08.2022

ВОЗ рекомендовала стимулировать ношение масок для защиты от "омикрона"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует увеличить охват населения вакцинацией, а также стимулировать ношение масок в общественных местах для... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T07:32

2022-08-20T07:32

2022-08-20T07:34

в мире

распространение коронавируса

воз

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 авг – РИА новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует увеличить охват населения вакцинацией, а также стимулировать ношение масок в общественных местах для защиты людей этой осенью и зимой от штамма коронавируса "омикрон", сообщили РИА Новости в Европейском бюро организации.По словам экспертов, решающее значение для защиты людей этой осенью и зимой будет иметь увеличение числа вакцинируемых людей, введение второй бустерной дозы лицам в возрасте 5 лет и старше с ослабленным иммунитетом и их близким контактам, а также "рассмотрение возможности предложения второй бустерной дозы конкретным группам риска по крайней мере через 3 месяца после их последней вакцинации".Необходимо, чтобы люди носили маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, подчеркнули в ВОЗ, и следует обеспечивать вентиляцию в многолюдных местах. Помимо этого, эксперты организации считают важным использовать "строгие терапевтические протоколы для лиц с риском тяжелого заболевания".

https://radiosputnik.ria.ru/20220727/vaktsinatsiya-1805427202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, воз, здоровье - общество