https://ria.ru/20220820/volodin-1810931617.html

Володин возмутился поступку охранников, не пустивших военного в ресторан

Володин возмутился поступку охранников, не пустивших военного в ресторан - РИА Новости, 20.08.2022

Володин возмутился поступку охранников, не пустивших военного в ресторан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал скандал в московском ресторане, куда, по данным СМИ, не пустили российского военного. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:39

2022-08-20T10:39

2022-08-20T15:54

россия

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал скандал в московском ресторане, куда, по данным СМИ, не пустили российского военного."Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс", — написал он в своем Telegram-канале.По словам Володина, отношение к солдатам и офицерам должно быть уважительным, поскольку они "защищают Россию и каждого из нас".Ранее СМИ писали, что охранники столичного ресторана "Магадан" не пустили на семейное торжество российского военного, предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы "не распугивал посетителей".

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/krym-1801818379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вячеслав володин, общество