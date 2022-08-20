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Володин возмутился поступку охранников, не пустивших военного в ресторан
Володин возмутился поступку охранников, не пустивших военного в ресторан - РИА Новости, 20.08.2022
Володин возмутился поступку охранников, не пустивших военного в ресторан
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал скандал в московском ресторане, куда, по данным СМИ, не пустили российского военного. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:39
2022-08-20T10:39
2022-08-20T15:54
россия
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал скандал в московском ресторане, куда, по данным СМИ, не пустили российского военного."Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс", — написал он в своем Telegram-канале.По словам Володина, отношение к солдатам и офицерам должно быть уважительным, поскольку они "защищают Россию и каждого из нас".Ранее СМИ писали, что охранники столичного ресторана "Магадан" не пустили на семейное торжество российского военного, предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы "не распугивал посетителей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вячеслав володин, общество
Россия, Вячеслав Володин, Общество
10:39 20.08.2022 (обновлено: 15:54 20.08.2022)
Володин возмутился поступку охранников, не пустивших военного в ресторан
Володин призвал отправить в Донбасс охранников, не пустивших военного в ресторан "Магадан"