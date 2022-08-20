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В Чехии выступили против выдачи шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 21.08.2022
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Туризм
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В Чехии выступили против выдачи шенгенских виз россиянам
В Чехии выступили против выдачи шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 21.08.2022
В Чехии выступили против выдачи шенгенских виз россиянам
Влиятельные члены руководства обеих палат парламента Чехии, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-20T22:29
2022-08-21T10:34
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ПРАГА, 20 авг - РИА Новости. Влиятельные члены руководства обеих палат парламента Чехии, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, выступили против выдачи шенгенских виз гражданам РФ, сообщило Чешское радио.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства"."В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена. Но для тех россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны ЕС с просьбой о проживании и международной охране", - сказал Фишер.По словам Фишера, он давно выступает за подобные меры. Кроме прочего, Фишер назвал скандальным разрешения некоторые стран ЕС выдавать российским бизнесменам гражданство или вид на жительство в обмен на их инвестиции в экономику данных стран.По мнению Женишека, запрет на выдачу шенгенских виз россиянам должен был стать одной из первых санкций по отношению к РФ.По словам Фишера и Женишека, идею о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках всего ЕС поддерживают многие члены обеих палат чешского парламента.В самой Чехии запрет на выдачу въездных виз и на проживание в республике для граждан РФ, за исключением гуманитарных целей, решением МИД был выдан 25 февраля, а в июле был продлен до конца марта 2023 года.Глава МИД страны Ян Липавский намерен вынести вопрос о запрете на выдачу шенгенских виз для россиян в рамках всего ЕС на внеочередное заседание руководителей дипведомств стран ЕС, которое намечено провести 30-31 августа 2022 года в Праге. Чехия во второй половине этого года председательствует в Евросоюзе.
https://ria.ru/20220820/vizy-1810920003.html
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в мире, россия, чехия, европа, евросоюз, новости - туризм
В мире, Россия, Чехия, Европа, Евросоюз, Туризм, Новости - Туризм
22:29 20.08.2022 (обновлено: 10:34 21.08.2022)
 
В Чехии выступили против выдачи шенгенских виз россиянам

Главы комитетов парламента Чехии Фишер и Женишек поддержали запрет на въезд россиян в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прага, Чехия. Архивное фото
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ПРАГА, 20 авг - РИА Новости. Влиятельные члены руководства обеих палат парламента Чехии, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, выступили против выдачи шенгенских виз гражданам РФ, сообщило Чешское радио.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
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"В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена. Но для тех россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны ЕС с просьбой о проживании и международной охране", - сказал Фишер.
По словам Фишера, он давно выступает за подобные меры. Кроме прочего, Фишер назвал скандальным разрешения некоторые стран ЕС выдавать российским бизнесменам гражданство или вид на жительство в обмен на их инвестиции в экономику данных стран.
По мнению Женишека, запрет на выдачу шенгенских виз россиянам должен был стать одной из первых санкций по отношению к РФ.
По словам Фишера и Женишека, идею о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках всего ЕС поддерживают многие члены обеих палат чешского парламента.
В самой Чехии запрет на выдачу въездных виз и на проживание в республике для граждан РФ, за исключением гуманитарных целей, решением МИД был выдан 25 февраля, а в июле был продлен до конца марта 2023 года.
Глава МИД страны Ян Липавский намерен вынести вопрос о запрете на выдачу шенгенских виз для россиян в рамках всего ЕС на внеочередное заседание руководителей дипведомств стран ЕС, которое намечено провести 30-31 августа 2022 года в Праге. Чехия во второй половине этого года председательствует в Евросоюзе.
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