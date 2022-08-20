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Кипр выступил против запрета на выдачу виз россиянам

Кипр выступил против запрета на выдачу виз россиянам - РИА Новости, 20.08.2022

Кипр выступил против запрета на выдачу виз россиянам

Кипр выступает против запрета на выдачу виз гражданам России, заявил генеральный директор МИД страны Корнелиус Корнелиу. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T19:25

2022-08-20T19:25

2022-08-20T19:48

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АФИНЫ, 20 авг — РИА Новости. Кипр выступает против запрета на выдачу виз гражданам России, заявил генеральный директор МИД страны Корнелиус Корнелиу.Такого же, как и Кипр, отношения придерживаются Германия и Греция, сказал Корнелиу. "Но нам придется подождать обсуждения... (в Праге. — Прим. ред.). И там мы увидим, каким будет баланс", — отметил дипломат.Он добавил, что это повторное выдвижение идеи, которая была поднята в прошлом в рамках Европейского совета через одну из стран Балтии, что вызвало большую негативную реакцию.В неформальных советах проходят дискуссии и готовятся решения "на следующий день", и обсуждение в Праге 30-31 августа будет очень важными, сказал Корнелиу. Отвечая на вопрос, он отметил, что речь может идти о дополнительных инициативах, поскольку в ближайшее время "будут поступать предложения об усилении мер, принимаемых против России".Генеральный директор МИД также подчеркнул, что в ЕС существует свободное передвижение лиц, так что полностью запрещать россиянам посещать страны объединения "противоречит нашим собственным принципам". По его словам, некоторые партнеры в ЕС "с подозрением" относятся к Кипру, когда речь идет о российских интересах из-за двусторонних отношений с Москвой, хотя Никосия, несмотря на понесенные финансовые издержки, поддержала все решения ЕС в отношении санкций.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН, и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.

https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

https://ria.ru/20220819/vizy-1810636641.html

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