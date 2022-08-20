19:25 20.08.2022 (обновлено: 19:48 20.08.2022)
Кипр выступил против запрета на выдачу виз россиянам
МИД Кипра выступил против запрета на выдачу туристических виз россиянам
Шенгенская виза. Архивное фото
АФИНЫ, 20 авг — РИА Новости. Кипр выступает против запрета на выдачу виз гражданам России, заявил генеральный директор МИД страны Корнелиус Корнелиу.
"Мы выдаем визы даже гражданам Турции, потому что мы верим в контакты между людьми. Кроме того, есть русская община на Кипре и в других странах ЕС, и такой мерой мы будем препятствовать контактам этих русских с их семьями и друзьями. Мы не считаем, что такое решение принесет какую-либо пользу", — сказал он кипрскому агентству CNA.
Он добавил, что это повторное выдвижение идеи, которая была поднята в прошлом в рамках Европейского совета через одну из стран Балтии, что вызвало большую негативную реакцию.
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В неформальных советах проходят дискуссии и готовятся решения "на следующий день", и обсуждение в Праге 30-31 августа будет очень важными, сказал Корнелиу. Отвечая на вопрос, он отметил, что речь может идти о дополнительных инициативах, поскольку в ближайшее время "будут поступать предложения об усилении мер, принимаемых против России".
Генеральный директор МИД также подчеркнул, что в ЕС существует свободное передвижение лиц, так что полностью запрещать россиянам посещать страны объединения "противоречит нашим собственным принципам". По его словам, некоторые партнеры в ЕС "с подозрением" относятся к Кипру, когда речь идет о российских интересах из-за двусторонних отношений с Москвой, хотя Никосия, несмотря на понесенные финансовые издержки, поддержала все решения ЕС в отношении санкций.
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В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН, и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.