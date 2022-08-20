https://ria.ru/20220820/vino-1810910823.html
Во Франции из-за засухи будет меньше вина
Во Франции из-за засухи будет меньше вина - РИА Новости, 20.08.2022
Во Франции из-за засухи будет меньше вина
Виноделы во Франции потеряют объемы вина в этом году из-за засухи и аномальной жары, однако этот год нельзя назвать катастрофическим: без вина французы не... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T08:10
2022-08-20T08:10
2022-08-20T11:24
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ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Виноделы во Франции потеряют объемы вина в этом году из-за засухи и аномальной жары, однако этот год нельзя назвать катастрофическим: без вина французы не останутся, сообщила РИА Новости менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés Амели Пети."Есть много климатических факторов, которые с начала 2022 года повлияли на производство вина. Это, например, заморозки и град, которые привели к снижению объемов продукции в разных виноградниках во Франции, а летом еще засуха и сильная жара, которые также отразятся на объемах производимого вина", - рассказала Пети.По ее словам, когда во Франции начали цвести виноградники, влаги было немного, ведь засуха началась довольно рано в этом году, а пришедшая летом аномальная жара еще больше способствовала испарению воды в виноградных лозах.Что касается сортов вина, как отметила собеседница агентства, население не лишится ни одного из них, просто некоторые сорта будут представлены в меньших объемах.Наиболее пострадавшими от засухи регионами во Франции, где производят вино, по ее словам, стали Луара, Бургундия и Бордо (последние два также сильно пострадали ранее от заморозков).Франция этим летом уже пережила несколько волн аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. Из-за засухи, возникшей вследствие высоких температур, в июле на всей территории страны ввели ограничения на использование воды.Весной 2021 года поздние заморозки во Франции затронули несколько сотен тысяч гектаров виноградников, деревьев и полевых культур. Производство вина в стране в прошлом году снизилось на 19%, составив 37,6 миллиона гектолитров.
https://ria.ru/20220816/frantsiya-1810040621.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, бургундия, бордо, в мире, еда - туризм, новости - туризм
Франция, Бургундия, Бордо, В мире, Туризм, Еда - Туризм, Новости - Туризм
08:10 20.08.2022 (обновлено: 11:24 20.08.2022)
Во Франции из-за засухи будет меньше вина
Французский эксперт Амели Пети заявила, что вина во Франции из-за засухи будет меньше
ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Виноделы во Франции потеряют объемы вина в этом году из-за засухи и аномальной жары, однако этот год нельзя назвать катастрофическим: без вина французы не останутся, сообщила РИА Новости менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés Амели Пети.
"Есть много климатических факторов, которые с начала 2022 года повлияли на производство вина. Это, например, заморозки и град, которые привели к снижению объемов продукции в разных виноградниках во Франции
, а летом еще засуха и сильная жара, которые также отразятся на объемах производимого вина", - рассказала Пети.
По ее словам, когда во Франции начали цвести виноградники, влаги было немного, ведь засуха началась довольно рано в этом году, а пришедшая летом аномальная жара еще больше способствовала испарению воды в виноградных лозах.
"В этом году мы ожидаем 44 млн гектолитров вина – это больше, чем в 2021 году, так как тогда весенние заморозки сильно повлияли на урожай во многих регионах, но меньше, чем мы ожидали – например, 50 млн гектолитров, как было в 2020 году", - сообщила агентству представитель ассоциации виноделов.
Что касается сортов вина, как отметила собеседница агентства, население не лишится ни одного из них, просто некоторые сорта будут представлены в меньших объемах.
"Сейчас у нас мало запасов в погребах, но мы надеемся заполнить их в 2022 году. Конечно, в этом плане у некоторой продукции будут сложности, однако этот год нельзя назвать катастрофическим с точки зрения объёмов и качества вина", - резюмировала Амели Пети.
Наиболее пострадавшими от засухи регионами во Франции, где производят вино, по ее словам, стали Луара, Бургундия
и Бордо
(последние два также сильно пострадали ранее от заморозков).
Франция этим летом уже пережила несколько волн аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. Из-за засухи, возникшей вследствие высоких температур, в июле на всей территории страны ввели ограничения на использование воды.
Весной 2021 года поздние заморозки во Франции затронули несколько сотен тысяч гектаров виноградников, деревьев и полевых культур. Производство вина в стране в прошлом году снизилось на 19%, составив 37,6 миллиона гектолитров.