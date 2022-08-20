https://ria.ru/20220820/vino-1810910823.html

Во Франции из-за засухи будет меньше вина

Во Франции из-за засухи будет меньше вина - РИА Новости, 20.08.2022

Во Франции из-за засухи будет меньше вина

Виноделы во Франции потеряют объемы вина в этом году из-за засухи и аномальной жары, однако этот год нельзя назвать катастрофическим: без вина французы не... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T08:10

2022-08-20T08:10

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ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости, Анастасия Иванова. Виноделы во Франции потеряют объемы вина в этом году из-за засухи и аномальной жары, однако этот год нельзя назвать катастрофическим: без вина французы не останутся, сообщила РИА Новости менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés Амели Пети."Есть много климатических факторов, которые с начала 2022 года повлияли на производство вина. Это, например, заморозки и град, которые привели к снижению объемов продукции в разных виноградниках во Франции, а летом еще засуха и сильная жара, которые также отразятся на объемах производимого вина", - рассказала Пети.По ее словам, когда во Франции начали цвести виноградники, влаги было немного, ведь засуха началась довольно рано в этом году, а пришедшая летом аномальная жара еще больше способствовала испарению воды в виноградных лозах.Что касается сортов вина, как отметила собеседница агентства, население не лишится ни одного из них, просто некоторые сорта будут представлены в меньших объемах.Наиболее пострадавшими от засухи регионами во Франции, где производят вино, по ее словам, стали Луара, Бургундия и Бордо (последние два также сильно пострадали ранее от заморозков).Франция этим летом уже пережила несколько волн аномальной жары, когда температура поднималась выше 40 градусов. Из-за засухи, возникшей вследствие высоких температур, в июле на всей территории страны ввели ограничения на использование воды.Весной 2021 года поздние заморозки во Франции затронули несколько сотен тысяч гектаров виноградников, деревьев и полевых культур. Производство вина в стране в прошлом году снизилось на 19%, составив 37,6 миллиона гектолитров.

https://ria.ru/20220816/frantsiya-1810040621.html

https://ria.ru/20220816/rumyniya-1810006941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, бургундия, бордо, в мире, еда - туризм, новости - туризм