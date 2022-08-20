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На "Армии-2022" представили документы о первом главе атомной отрасли России - РИА Новости, 20.08.2022
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На "Армии-2022" представили документы о первом главе атомной отрасли России
На "Армии-2022" представили документы о первом главе атомной отрасли России - РИА Новости, 20.08.2022
На "Армии-2022" представили документы о первом главе атомной отрасли России
Госкорпорация "Росатом" представила на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" ряд архивных документов, посвященных Борису Ванникову - первому... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:58
2022-08-20T14:58
форум "армия-2022"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" представила на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" ряд архивных документов, посвященных Борису Ванникову - первому руководителю отечественной атомной отрасли, 77 лет со дня создания которой отмечается в субботу.Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР - Специальный комитет при Государственном комитете обороны и Первое главное управление (ПГУ) при Совете народных комиссаров СССР.На стенде "Росатома" выставлены материалы, посвященные жизни и труду руководителя ПГУ Ванникова, 125-летие со дня рождения которого будет отмечаться в сентябре. В числе этих материалов - рассекреченные и ранее не публиковавшиеся документы, в том числе фотокопия бывшей совершенно секретной повестки заседания Спецкомитета 24 августа 1945 года. Заседание прошло в Кремле в кабинете руководителя комитета, заместителя председателя ГКО и Совнаркома, главы НКВД Лаврентия Берии.В числе тем, вынесенных на заседание, значились вопросы организации ПГУ, его структура и штаты, состав коллегии ПГУ и вопрос о помещении для Первого главка.Неотложными вопросами в повестке были обозначены те, что касались обеспечения будущей отечественной атомной промышленности ядерными материалами. В частности, обсуждалась передача Первому главку завода №12 наркомата боеприпасов СССР и техническое обеспечение научно-исследовательского института НИИ-9. Сейчас это одни из ключевых предприятий отечественной атомной отрасли - соответственно, "Машиностроительный завод" (Электросталь, Московская область), выпускающий ядерное топливо, и "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара", ведущий исследовательский центр "Росатома" по материаловедению ядерного топливного цикла.Первое главное управление в 1953 году было преобразовано в министерство среднего машиностроения СССР - Минсредмаш. В российской истории его преемником являлся Минатом РФ. Сейчас всеми ядерными активами страны управляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", созданная в 2007 году на базе одноименного федерального агентства.Атомная отрасль России в настоящее время представляет собой комплекс из более чем 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 290 тысяч человек. В структуре отрасли - предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного энергомашиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты.Кроме того, в состав "Росатома" входит единственный в мире атомный ледокольный флот.
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форум "армия-2022", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Форум "Армия-2022", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
14:58 20.08.2022
 
На "Армии-2022" представили документы о первом главе атомной отрасли России

"Росатом" представил документы о первом главе атомной отрасли России на "Армии-2022"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУ Конгрессно-выставочного центра "Патриот" на форуме "Армия-2022"
У Конгрессно-выставочного центра Патриот на форуме Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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У Конгрессно-выставочного центра "Патриот" на форуме "Армия-2022". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" представила на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" ряд архивных документов, посвященных Борису Ванникову - первому руководителю отечественной атомной отрасли, 77 лет со дня создания которой отмечается в субботу.
Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР - Специальный комитет при Государственном комитете обороны и Первое главное управление (ПГУ) при Совете народных комиссаров СССР.
На стенде "Росатома" выставлены материалы, посвященные жизни и труду руководителя ПГУ Ванникова, 125-летие со дня рождения которого будет отмечаться в сентябре. В числе этих материалов - рассекреченные и ранее не публиковавшиеся документы, в том числе фотокопия бывшей совершенно секретной повестки заседания Спецкомитета 24 августа 1945 года. Заседание прошло в Кремле в кабинете руководителя комитета, заместителя председателя ГКО и Совнаркома, главы НКВД Лаврентия Берии.
В числе тем, вынесенных на заседание, значились вопросы организации ПГУ, его структура и штаты, состав коллегии ПГУ и вопрос о помещении для Первого главка.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
14:27
Шойгу ознакомился с новыми образцами вооружения на форуме "Армия-2022"
Неотложными вопросами в повестке были обозначены те, что касались обеспечения будущей отечественной атомной промышленности ядерными материалами. В частности, обсуждалась передача Первому главку завода №12 наркомата боеприпасов СССР и техническое обеспечение научно-исследовательского института НИИ-9. Сейчас это одни из ключевых предприятий отечественной атомной отрасли - соответственно, "Машиностроительный завод" (Электросталь, Московская область), выпускающий ядерное топливо, и "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара", ведущий исследовательский центр "Росатома" по материаловедению ядерного топливного цикла.
Первое главное управление в 1953 году было преобразовано в министерство среднего машиностроения СССР - Минсредмаш. В российской истории его преемником являлся Минатом РФ. Сейчас всеми ядерными активами страны управляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", созданная в 2007 году на базе одноименного федерального агентства.
Девушки на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
08:10
А ну-ка, девушки: самая привлекательная часть форума "Армия"
Атомная отрасль России в настоящее время представляет собой комплекс из более чем 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 290 тысяч человек. В структуре отрасли - предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного энергомашиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты.
Кроме того, в состав "Росатома" входит единственный в мире атомный ледокольный флот.
 
Форум "Армия-2022"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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