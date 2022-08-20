https://ria.ru/20220820/vannikov-1810973974.html

На "Армии-2022" представили документы о первом главе атомной отрасли России

На "Армии-2022" представили документы о первом главе атомной отрасли России - РИА Новости, 20.08.2022

На "Армии-2022" представили документы о первом главе атомной отрасли России

Госкорпорация "Росатом" представила на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" ряд архивных документов, посвященных Борису Ванникову - первому... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T14:58

2022-08-20T14:58

2022-08-20T14:58

форум "армия-2022"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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КУБИНКА (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" представила на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" ряд архивных документов, посвященных Борису Ванникову - первому руководителю отечественной атомной отрасли, 77 лет со дня создания которой отмечается в субботу.Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР - Специальный комитет при Государственном комитете обороны и Первое главное управление (ПГУ) при Совете народных комиссаров СССР.На стенде "Росатома" выставлены материалы, посвященные жизни и труду руководителя ПГУ Ванникова, 125-летие со дня рождения которого будет отмечаться в сентябре. В числе этих материалов - рассекреченные и ранее не публиковавшиеся документы, в том числе фотокопия бывшей совершенно секретной повестки заседания Спецкомитета 24 августа 1945 года. Заседание прошло в Кремле в кабинете руководителя комитета, заместителя председателя ГКО и Совнаркома, главы НКВД Лаврентия Берии.В числе тем, вынесенных на заседание, значились вопросы организации ПГУ, его структура и штаты, состав коллегии ПГУ и вопрос о помещении для Первого главка.Неотложными вопросами в повестке были обозначены те, что касались обеспечения будущей отечественной атомной промышленности ядерными материалами. В частности, обсуждалась передача Первому главку завода №12 наркомата боеприпасов СССР и техническое обеспечение научно-исследовательского института НИИ-9. Сейчас это одни из ключевых предприятий отечественной атомной отрасли - соответственно, "Машиностроительный завод" (Электросталь, Московская область), выпускающий ядерное топливо, и "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара", ведущий исследовательский центр "Росатома" по материаловедению ядерного топливного цикла.Первое главное управление в 1953 году было преобразовано в министерство среднего машиностроения СССР - Минсредмаш. В российской истории его преемником являлся Минатом РФ. Сейчас всеми ядерными активами страны управляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", созданная в 2007 году на базе одноименного федерального агентства.Атомная отрасль России в настоящее время представляет собой комплекс из более чем 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 290 тысяч человек. В структуре отрасли - предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного энергомашиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты.Кроме того, в состав "Росатома" входит единственный в мире атомный ледокольный флот.

https://ria.ru/20220820/shoygu-1810968919.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

форум "армия-2022", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия