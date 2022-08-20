20:29 20.08.2022 (обновлено: 22:23 20.08.2022)
Twitter не нашел нарушений в публикациях постпреда Ульянова
Постпред в Вене Ульянов: Twitter не нашел нарушений правил в публикациях по Украине
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 20 авг — РИА Новости, Маргарита Костив. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что Twitter не усмотрел нарушений своих правил в публикациях дипломата по Украине.
Ранее Ульянов прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал No mercy to the Ukrainian population! ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!"). Ульянов пояснил РИА Новости, что это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.
По словам дипломата, Twitter уведомил его о получении жалоб на несколько твитов.
"Жалобы были внимательно рассмотрены, и Twitter пришел к выводу, что они не подлежат устранению. То есть никаких нарушений действующих правил этой социальной сети он не обнаружил, что и неудивительно, поскольку никаких нарушений не было. Но со стороны наших украинских недоброжелателей отслеживается попытка максимально использовать свою интерпретацию этих твитов в пропагандистских целях", — сказал Ульянов.
МИД Австрии на фоне произошедшего вызвал российского постпреда на беседу в воскресенье.