Twitter не нашел нарушений в публикациях постпреда Ульянова

ВЕНА, 20 авг — РИА Новости, Маргарита Костив. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что Twitter не усмотрел нарушений своих правил в публикациях дипломата по Украине.Ранее Ульянов прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал No mercy to the Ukrainian population! ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!"). Ульянов пояснил РИА Новости, что это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.По словам дипломата, Twitter уведомил его о получении жалоб на несколько твитов."Жалобы были внимательно рассмотрены, и Twitter пришел к выводу, что они не подлежат устранению. То есть никаких нарушений действующих правил этой социальной сети он не обнаружил, что и неудивительно, поскольку никаких нарушений не было. Но со стороны наших украинских недоброжелателей отслеживается попытка максимально использовать свою интерпретацию этих твитов в пропагандистских целях", — сказал Ульянов.МИД Австрии на фоне произошедшего вызвал российского постпреда на беседу в воскресенье.

