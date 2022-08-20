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Twitter не нашел нарушений в публикациях постпреда Ульянова - РИА Новости, 20.08.2022
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Twitter не нашел нарушений в публикациях постпреда Ульянова
Twitter не нашел нарушений в публикациях постпреда Ульянова - РИА Новости, 20.08.2022
Twitter не нашел нарушений в публикациях постпреда Ульянова
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что Twitter не усмотрел нарушений своих правил в публикациях дипломата РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:29
2022-08-20T22:23
в мире
владимир зеленский
австрия
twitter
михаил ульянов
украина
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ВЕНА, 20 авг — РИА Новости, Маргарита Костив. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что Twitter не усмотрел нарушений своих правил в публикациях дипломата по Украине.Ранее Ульянов прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал No mercy to the Ukrainian population! ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!"). Ульянов пояснил РИА Новости, что это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.По словам дипломата, Twitter уведомил его о получении жалоб на несколько твитов."Жалобы были внимательно рассмотрены, и Twitter пришел к выводу, что они не подлежат устранению. То есть никаких нарушений действующих правил этой социальной сети он не обнаружил, что и неудивительно, поскольку никаких нарушений не было. Но со стороны наших украинских недоброжелателей отслеживается попытка максимально использовать свою интерпретацию этих твитов в пропагандистских целях", — сказал Ульянов.МИД Австрии на фоне произошедшего вызвал российского постпреда на беседу в воскресенье.
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в мире, владимир зеленский, австрия, twitter, михаил ульянов, украина
В мире, Владимир Зеленский, Австрия, Twitter, Михаил Ульянов, Украина
20:29 20.08.2022 (обновлено: 22:23 20.08.2022)
 
Twitter не нашел нарушений в публикациях постпреда Ульянова

Постпред в Вене Ульянов: Twitter не нашел нарушений правил в публикациях по Украине

© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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ВЕНА, 20 авг — РИА Новости, Маргарита Костив. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что Twitter не усмотрел нарушений своих правил в публикациях дипломата по Украине.
Ранее Ульянов прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал No mercy to the Ukrainian population! ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!"). Ульянов пояснил РИА Новости, что это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.
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По словам дипломата, Twitter уведомил его о получении жалоб на несколько твитов.
"Жалобы были внимательно рассмотрены, и Twitter пришел к выводу, что они не подлежат устранению. То есть никаких нарушений действующих правил этой социальной сети он не обнаружил, что и неудивительно, поскольку никаких нарушений не было. Но со стороны наших украинских недоброжелателей отслеживается попытка максимально использовать свою интерпретацию этих твитов в пропагандистских целях", — сказал Ульянов.
МИД Австрии на фоне произошедшего вызвал российского постпреда на беседу в воскресенье.
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