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"Собака лает, караван идет": турок разозлили упреки США из-за России - РИА Новости, 20.08.2022
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"Собака лает, караван идет": турок разозлили упреки США из-за России
"Собака лает, караван идет": турок разозлили упреки США из-за России - РИА Новости, 20.08.2022
"Собака лает, караван идет": турок разозлили упреки США из-за России
Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание американского сенатора Роберта Менендеса по поводу закупок Анкарой российских зенитных... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T16:39
2022-08-20T16:56
дмитрий шугаев
турция
анкара (провинция)
россия
с-400 «триумф»
су-57
f-35
сша
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание американского сенатора Роберта Менендеса по поводу закупок Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.Ранее конгрессмен заявил, что такой шаг станет "явным нарушением" американских санкций. Он призвал Турцию полностью отказаться от военного сотрудничества с Россией.Многие пользователи, в свою очередь, возмутились подобными упреками со стороны Вашингтона и пригрозили выгнать американские войска из страны. "Бандитская страна! Сенатор-террорист", — считает один из читателей."Индия тоже приобрела С-400, но против нее ограничения не вводятся. Когда доходит дело до Турции — санкции", — посетовал другой комментатор."Турции следует развивать отношения со странами региона и пересмотреть свои отношения с США", — уверен Хусейн."Да кто вы такие, ваше время вышло, вы никому не можете угрожать", — подчеркнул ТОЛГА."Собака лает, а караван идет — гласит тюркская пословица", — отметил Ахмет."Интересно, почему вы так боитесь С-400? Значит, что-то затеваете? Турция назло им должна приобрести больше С-400, купить Су-57 или китайские самолеты", — выразил мнение Недим."Если вас выгонят с Инджирлик (авиабаза в Турции, используемая в том числе американскими ВВС. — Прим. ред.), ваша власть в этом регионе закончится. Об этом вы наверняка тоже подумали", — подытожили пользователи.Анкара договорилась о закупке российских зенитных ракетных систем в 2017 году. Сделка привела к кризису в отношениях с США: Вашингтон требовал приобрести американские комплексы Patriot, угрожая ввести санкции, а затем отменил продажу республике новейших истребителей F-35. Турецкие власти заявляли, что не собираются отказываться от С-400. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал ЗРК "очень важной системой наступательной обороны" и подчеркнул, что поставки от Москвы — внутреннее дело его страны.На этой неделе директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил о начале реализации договора на передачу Турции второго полка ЗРК С-400.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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турция
анкара (провинция)
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дмитрий шугаев, турция, анкара (провинция), россия, с-400 «триумф», су-57, f-35, сша
Дмитрий Шугаев, Турция, Анкара (провинция), Россия, С-400 «Триумф», Су-57, F-35, США
16:39 20.08.2022 (обновлено: 16:56 20.08.2022)
 
"Собака лает, караван идет": турок разозлили упреки США из-за России

Читатели Haber7 назвали США бандитской страной из-за упреков по поводу российских С-400

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание американского сенатора Роберта Менендеса по поводу закупок Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Ранее конгрессмен заявил, что такой шаг станет "явным нарушением" американских санкций. Он призвал Турцию полностью отказаться от военного сотрудничества с Россией.
Истребители F-16 ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:05
Турция требует у США скорее решить вопрос по истребителям F-16, пишут СМИ
Многие пользователи, в свою очередь, возмутились подобными упреками со стороны Вашингтона и пригрозили выгнать американские войска из страны. "Бандитская страна! Сенатор-террорист", — считает один из читателей.
"Индия тоже приобрела С-400, но против нее ограничения не вводятся. Когда доходит дело до Турции — санкции", — посетовал другой комментатор.
"Турции следует развивать отношения со странами региона и пересмотреть свои отношения с США", — уверен Хусейн.
"Да кто вы такие, ваше время вышло, вы никому не можете угрожать", — подчеркнул ТОЛГА.
"Собака лает, а караван идет — гласит тюркская пословица", — отметил Ахмет.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 14:40В мире
Запад "скрипит зубами" от сближения России и Турции, пишут СМИ
"Интересно, почему вы так боитесь С-400? Значит, что-то затеваете? Турция назло им должна приобрести больше С-400, купить Су-57 или китайские самолеты", — выразил мнение Недим.
"Если вас выгонят с Инджирлик (авиабаза в Турции, используемая в том числе американскими ВВС. — Прим. ред.), ваша власть в этом регионе закончится. Об этом вы наверняка тоже подумали", — подытожили пользователи.
Анкара договорилась о закупке российских зенитных ракетных систем в 2017 году. Сделка привела к кризису в отношениях с США: Вашингтон требовал приобрести американские комплексы Patriot, угрожая ввести санкции, а затем отменил продажу республике новейших истребителей F-35. Турецкие власти заявляли, что не собираются отказываться от С-400. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал ЗРК "очень важной системой наступательной обороны" и подчеркнул, что поставки от Москвы — внутреннее дело его страны.
На этой неделе директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил о начале реализации договора на передачу Турции второго полка ЗРК С-400.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 15:37
В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России
 
Дмитрий ШугаевТурцияАнкара (провинция)РоссияС-400 «Триумф»Су-57F-35США
 
 
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