https://ria.ru/20220820/turki-1810990495.html
"Собака лает, караван идет": турок разозлили упреки США из-за России
"Собака лает, караван идет": турок разозлили упреки США из-за России - РИА Новости, 20.08.2022
"Собака лает, караван идет": турок разозлили упреки США из-за России
Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание американского сенатора Роберта Менендеса по поводу закупок Анкарой российских зенитных... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T16:39
2022-08-20T16:39
2022-08-20T16:56
дмитрий шугаев
турция
анкара (провинция)
россия
с-400 «триумф»
су-57
f-35
сша
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание американского сенатора Роберта Менендеса по поводу закупок Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.Ранее конгрессмен заявил, что такой шаг станет "явным нарушением" американских санкций. Он призвал Турцию полностью отказаться от военного сотрудничества с Россией.Многие пользователи, в свою очередь, возмутились подобными упреками со стороны Вашингтона и пригрозили выгнать американские войска из страны. "Бандитская страна! Сенатор-террорист", — считает один из читателей."Индия тоже приобрела С-400, но против нее ограничения не вводятся. Когда доходит дело до Турции — санкции", — посетовал другой комментатор."Турции следует развивать отношения со странами региона и пересмотреть свои отношения с США", — уверен Хусейн."Да кто вы такие, ваше время вышло, вы никому не можете угрожать", — подчеркнул ТОЛГА."Собака лает, а караван идет — гласит тюркская пословица", — отметил Ахмет."Интересно, почему вы так боитесь С-400? Значит, что-то затеваете? Турция назло им должна приобрести больше С-400, купить Су-57 или китайские самолеты", — выразил мнение Недим."Если вас выгонят с Инджирлик (авиабаза в Турции, используемая в том числе американскими ВВС. — Прим. ред.), ваша власть в этом регионе закончится. Об этом вы наверняка тоже подумали", — подытожили пользователи.Анкара договорилась о закупке российских зенитных ракетных систем в 2017 году. Сделка привела к кризису в отношениях с США: Вашингтон требовал приобрести американские комплексы Patriot, угрожая ввести санкции, а затем отменил продажу республике новейших истребителей F-35. Турецкие власти заявляли, что не собираются отказываться от С-400. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал ЗРК "очень важной системой наступательной обороны" и подчеркнул, что поставки от Москвы — внутреннее дело его страны.На этой неделе директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил о начале реализации договора на передачу Турции второго полка ЗРК С-400.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий шугаев, турция, анкара (провинция), россия, с-400 «триумф», су-57, f-35, сша
Дмитрий Шугаев, Турция, Анкара (провинция), Россия, С-400 «Триумф», Су-57, F-35, США
16:39 20.08.2022 (обновлено: 16:56 20.08.2022)
"Собака лает, караван идет": турок разозлили упреки США из-за России
Читатели Haber7 назвали США бандитской страной из-за упреков по поводу российских С-400
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Читатели турецкого издания Haber7
резко отреагировали на высказывание американского сенатора Роберта Менендеса по поводу закупок Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Ранее конгрессмен заявил, что такой шаг станет "явным нарушением" американских санкций. Он призвал Турцию полностью отказаться от военного сотрудничества с Россией.
Многие пользователи, в свою очередь, возмутились подобными упреками со стороны Вашингтона и пригрозили выгнать американские войска из страны. "Бандитская страна! Сенатор-террорист", — считает один из читателей.
"Индия тоже приобрела С-400, но против нее ограничения не вводятся. Когда доходит дело до Турции — санкции", — посетовал другой комментатор.
"Турции следует развивать отношения со странами региона и пересмотреть свои отношения с США", — уверен Хусейн.
"Да кто вы такие, ваше время вышло, вы никому не можете угрожать", — подчеркнул ТОЛГА.
"Собака лает, а караван идет — гласит тюркская пословица", — отметил Ахмет.
"Интересно, почему вы так боитесь С-400? Значит, что-то затеваете? Турция назло им должна приобрести больше С-400, купить Су-57 или китайские самолеты", — выразил мнение Недим.
"Если вас выгонят с Инджирлик (авиабаза в Турции, используемая в том числе американскими ВВС. — Прим. ред.), ваша власть в этом регионе закончится. Об этом вы наверняка тоже подумали", — подытожили пользователи.
Анкара договорилась о закупке российских зенитных ракетных систем в 2017 году. Сделка привела к кризису в отношениях с США: Вашингтон требовал приобрести американские комплексы Patriot, угрожая ввести санкции, а затем отменил продажу республике новейших истребителей F-35
. Турецкие власти заявляли, что не собираются отказываться от С-400. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал ЗРК "очень важной системой наступательной обороны" и подчеркнул, что поставки от Москвы — внутреннее дело его страны.
На этой неделе директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил о начале реализации договора на передачу Турции второго полка ЗРК С-400.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>