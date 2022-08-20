https://ria.ru/20220820/turki-1810990495.html

"Собака лает, караван идет": турок разозлили упреки США из-за России

"Собака лает, караван идет": турок разозлили упреки США из-за России - РИА Новости, 20.08.2022

"Собака лает, караван идет": турок разозлили упреки США из-за России

Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание американского сенатора Роберта Менендеса по поводу закупок Анкарой российских зенитных... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T16:39

2022-08-20T16:39

2022-08-20T16:56

дмитрий шугаев

турция

анкара (провинция)

россия

с-400 «триумф»

су-57

f-35

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:297:2987:1977_1920x0_80_0_0_97bbf449df4fa421c1874b7e4ff3c466.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание американского сенатора Роберта Менендеса по поводу закупок Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.Ранее конгрессмен заявил, что такой шаг станет "явным нарушением" американских санкций. Он призвал Турцию полностью отказаться от военного сотрудничества с Россией.Многие пользователи, в свою очередь, возмутились подобными упреками со стороны Вашингтона и пригрозили выгнать американские войска из страны. "Бандитская страна! Сенатор-террорист", — считает один из читателей."Индия тоже приобрела С-400, но против нее ограничения не вводятся. Когда доходит дело до Турции — санкции", — посетовал другой комментатор."Турции следует развивать отношения со странами региона и пересмотреть свои отношения с США", — уверен Хусейн."Да кто вы такие, ваше время вышло, вы никому не можете угрожать", — подчеркнул ТОЛГА."Собака лает, а караван идет — гласит тюркская пословица", — отметил Ахмет."Интересно, почему вы так боитесь С-400? Значит, что-то затеваете? Турция назло им должна приобрести больше С-400, купить Су-57 или китайские самолеты", — выразил мнение Недим."Если вас выгонят с Инджирлик (авиабаза в Турции, используемая в том числе американскими ВВС. — Прим. ред.), ваша власть в этом регионе закончится. Об этом вы наверняка тоже подумали", — подытожили пользователи.Анкара договорилась о закупке российских зенитных ракетных систем в 2017 году. Сделка привела к кризису в отношениях с США: Вашингтон требовал приобрести американские комплексы Patriot, угрожая ввести санкции, а затем отменил продажу республике новейших истребителей F-35. Турецкие власти заявляли, что не собираются отказываться от С-400. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал ЗРК "очень важной системой наступательной обороны" и подчеркнул, что поставки от Москвы — внутреннее дело его страны.На этой неделе директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил о начале реализации договора на передачу Турции второго полка ЗРК С-400.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220813/turtsiya-1809327066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220814/politika-1809500589.html

https://ria.ru/20220714/turtsiya-1802462179.html

турция

анкара (провинция)

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

дмитрий шугаев, турция, анкара (провинция), россия, с-400 «триумф», су-57, f-35, сша