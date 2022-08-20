Двум судам с продовольствием разрешили выйти из украинского Черноморска
СКЦ разрешил выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в субботу
© Фото : Министерство инфраструктуры УкраиныСудно в порту Черноморска
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно в порту Черноморска. Архивное фото
ООН, 20 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в субботу, сообщили в центре.
"Совместный координационный центр (СКЦ)... санкционировал выход двух судов, перевозящих в общей сложности 31 тысячу тонн продуктов питания с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении СКЦ.
Суда отплывут 20 августа.
Оба судна выйдут из Черноморска. Судно ZUMRUT ANA повезет 6,3 тысячи тонн подсолнечного масла в Венецию, а OCEAN S повезет 25 тысяч тонн пшеницы на Мармару (Турция).
Кроме того, СКЦ завершил досмотр четырех судов, выходящих с Украины. Речь идет о PETREL S, SARA, EFE, RAMUS. Кроме того провели досмотр двух судов, направляющихся на Украину. Это PRETTY LADY и BELLIS.