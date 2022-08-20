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Двум судам с продовольствием разрешили выйти из украинского Черноморска - РИА Новости, 20.08.2022
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Двум судам с продовольствием разрешили выйти из украинского Черноморска
Двум судам с продовольствием разрешили выйти из украинского Черноморска - РИА Новости, 20.08.2022
Двум судам с продовольствием разрешили выйти из украинского Черноморска
Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в субботу, сообщили в центре. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T00:57
2022-08-20T00:57
в мире
украина
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ООН, 20 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в субботу, сообщили в центре.Суда отплывут 20 августа.Оба судна выйдут из Черноморска. Судно ZUMRUT ANA повезет 6,3 тысячи тонн подсолнечного масла в Венецию, а OCEAN S повезет 25 тысяч тонн пшеницы на Мармару (Турция).Кроме того, СКЦ завершил досмотр четырех судов, выходящих с Украины. Речь идет о PETREL S, SARA, EFE, RAMUS. Кроме того провели досмотр двух судов, направляющихся на Украину. Это PRETTY LADY и BELLIS.
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в мире, украина
В мире, Украина
00:57 20.08.2022
 
Двум судам с продовольствием разрешили выйти из украинского Черноморска

СКЦ разрешил выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в субботу

© Фото : Министерство инфраструктуры УкраиныСудно в порту Черноморска
Судно в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно в порту Черноморска. Архивное фото
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ООН, 20 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в субботу, сообщили в центре.
"Совместный координационный центр (СКЦ)... санкционировал выход двух судов, перевозящих в общей сложности 31 тысячу тонн продуктов питания с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении СКЦ.
Суда отплывут 20 августа.
Оба судна выйдут из Черноморска. Судно ZUMRUT ANA повезет 6,3 тысячи тонн подсолнечного масла в Венецию, а OCEAN S повезет 25 тысяч тонн пшеницы на Мармару (Турция).
Кроме того, СКЦ завершил досмотр четырех судов, выходящих с Украины. Речь идет о PETREL S, SARA, EFE, RAMUS. Кроме того провели досмотр двух судов, направляющихся на Украину. Это PRETTY LADY и BELLIS.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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