https://ria.ru/20220820/suda-1810898293.html

Двум судам с продовольствием разрешили выйти из украинского Черноморска

Двум судам с продовольствием разрешили выйти из украинского Черноморска - РИА Новости, 20.08.2022

Двум судам с продовольствием разрешили выйти из украинского Черноморска

Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в субботу, сообщили в центре. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T00:57

2022-08-20T00:57

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ООН, 20 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в субботу, сообщили в центре.Суда отплывут 20 августа.Оба судна выйдут из Черноморска. Судно ZUMRUT ANA повезет 6,3 тысячи тонн подсолнечного масла в Венецию, а OCEAN S повезет 25 тысяч тонн пшеницы на Мармару (Турция).Кроме того, СКЦ завершил досмотр четырех судов, выходящих с Украины. Речь идет о PETREL S, SARA, EFE, RAMUS. Кроме того провели досмотр двух судов, направляющихся на Украину. Это PRETTY LADY и BELLIS.

https://ria.ru/20220819/sudno-1810775837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина