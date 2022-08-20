https://ria.ru/20220820/stupnya-1810989824.html

В Йеллоустонском парке в США нашли человеческую ступню

В Йеллоустонском парке в США нашли человеческую ступню - РИА Новости, 20.08.2022

В Йеллоустонском парке в США нашли человеческую ступню

Сотрудник Йеллоустонского национального парка в США обнаружил человеческую ступню в горячем источнике, ведется расследование, сообщает руководство парка. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T16:34

2022-08-20T16:34

2022-08-20T16:34

туризм

в мире

новости - туризм

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154798/65/1547986571_0:213:2288:1500_1920x0_80_0_0_8f0430eb2a6087b404f9fa210aeff25a.jpg

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Сотрудник Йеллоустонского национального парка в США обнаружил человеческую ступню в горячем источнике, ведется расследование, сообщает руководство парка."Шестнадцатого августа сотрудник обнаружил фрагмент ступни в ботинке, плавающий в источнике Абиш Пул, расположенном в… южной части Йеллоустонского национального парка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Йеллоустона проводят расследование", - говорится на странице парка в Twitter.Йеллоустонский национальный парк (находится на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо) представляет собой международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк знаменит многочисленными гейзерами.

https://ria.ru/20201014/puteshestviya-1579637747.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, новости - туризм, сша