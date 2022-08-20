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В Йеллоустонском парке в США нашли человеческую ступню - РИА Новости, 20.08.2022
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Туризм
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В Йеллоустонском парке в США нашли человеческую ступню
В Йеллоустонском парке в США нашли человеческую ступню - РИА Новости, 20.08.2022
В Йеллоустонском парке в США нашли человеческую ступню
Сотрудник Йеллоустонского национального парка в США обнаружил человеческую ступню в горячем источнике, ведется расследование, сообщает руководство парка. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T16:34
2022-08-20T16:34
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Сотрудник Йеллоустонского национального парка в США обнаружил человеческую ступню в горячем источнике, ведется расследование, сообщает руководство парка."Шестнадцатого августа сотрудник обнаружил фрагмент ступни в ботинке, плавающий в источнике Абиш Пул, расположенном в… южной части Йеллоустонского национального парка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Йеллоустона проводят расследование", - говорится на странице парка в Twitter.Йеллоустонский национальный парк (находится на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо) представляет собой международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк знаменит многочисленными гейзерами.
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в мире, новости - туризм, сша
Туризм, В мире, Новости - Туризм, США
16:34 20.08.2022
 
В Йеллоустонском парке в США нашли человеческую ступню

В горячем источнике в Йеллоустонском парке нашли человеческую ступню, идет расследование

CC BY-SA 3.0 / Hsing-Mei Wu / Гейзер Пароход (Steamboat) в национальном парка Йеллоустоун
Гейзер Пароход (Steamboat) в национальном парка Йеллоустоун - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Hsing-Mei Wu /
Гейзер Пароход (Steamboat) в национальном парка Йеллоустоун. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Сотрудник Йеллоустонского национального парка в США обнаружил человеческую ступню в горячем источнике, ведется расследование, сообщает руководство парка.
"Шестнадцатого августа сотрудник обнаружил фрагмент ступни в ботинке, плавающий в источнике Абиш Пул, расположенном в… южной части Йеллоустонского национального парка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Йеллоустона проводят расследование", - говорится на странице парка в Twitter.
Йеллоустонский национальный парк (находится на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо) представляет собой международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк знаменит многочисленными гейзерами.
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