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В Йеллоустонском парке в США нашли человеческую ступню
В Йеллоустонском парке в США нашли человеческую ступню - РИА Новости, 20.08.2022
В Йеллоустонском парке в США нашли человеческую ступню
Сотрудник Йеллоустонского национального парка в США обнаружил человеческую ступню в горячем источнике, ведется расследование, сообщает руководство парка. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T16:34
2022-08-20T16:34
2022-08-20T16:34
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Сотрудник Йеллоустонского национального парка в США обнаружил человеческую ступню в горячем источнике, ведется расследование, сообщает руководство парка."Шестнадцатого августа сотрудник обнаружил фрагмент ступни в ботинке, плавающий в источнике Абиш Пул, расположенном в… южной части Йеллоустонского национального парка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Йеллоустона проводят расследование", - говорится на странице парка в Twitter.Йеллоустонский национальный парк (находится на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо) представляет собой международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк знаменит многочисленными гейзерами.
https://ria.ru/20201014/puteshestviya-1579637747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новости - туризм, сша
Туризм, В мире, Новости - Туризм, США
В Йеллоустонском парке в США нашли человеческую ступню
В горячем источнике в Йеллоустонском парке нашли человеческую ступню, идет расследование