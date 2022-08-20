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Аналитики рассказали, как сильно опустится средняя ставка по вкладам - РИА Новости, 20.08.2022
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Аналитики рассказали, как сильно опустится средняя ставка по вкладам
Аналитики рассказали, как сильно опустится средняя ставка по вкладам - РИА Новости, 20.08.2022
Аналитики рассказали, как сильно опустится средняя ставка по вкладам
Средняя максимальная ставка по вкладам в России может опуститься вплоть до 6% к концу года, делятся своими прогнозами опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T08:16
2022-08-20T08:16
экономика
максим осадчий
евгений миронюк
нагорно-карабахская республика
эксперт ра
центральный банк рф (цб рф)
бкс мир инвестиций
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам в России может опуститься вплоть до 6% к концу года, делятся своими прогнозами опрошенные РИА Новости эксперты."К концу 2022 года можно ожидать снижения ключевой ставки еще на 50-100 базисных пунктов. Аналогичное снижение можно ожидать и в отношении процентных ставок по вкладам. Так, средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 может концу года оказаться в диапазоне 6-6,5% (в первой декаде августа эта ставка снизилась до 6,83%)", - считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В конце июля ЦБ РФ неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.Согласен с коллегой и управляющий директор агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Он ожидает, что к концу года максимальная ставка по рублевым вкладам в банках из топ-10 может находиться в диапазоне 6-6,5% годовых. "Дальнейшее снижение ставок относительно текущего уровня будет обусловлено отложенным эффектом последнего снижения ключевой ставки, а также снизившимися опасениями банков относительно оттоков средств при сохраняющейся ограниченности спектра альтернативных инвестиционных инструментов с низкими рисками", - отметил он.Более высоких ставок по вкладам в конце года ждет эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Эксперт считает, что динамика снижения ставок по вкладам будет примерно соответствовать динамике снижения ключевой ставки. Так, при возможном снижении ключевой ставки до конца года на 1-1,5%, как раз до 6,5-7%, ставки по вкладам опустятся на соответствующую величину.Он также отметил, что дополнительное снижение ключевой ставки может привести максимальные ставки по вкладам для физлиц к 5-6,5% к концу года. "Доходность по краткосрочным депозитам к концу года станет существенно ниже, чем по долгосрочным", - добавил Миронюк.О том, что стоимость вкладов будет во многом зависеть от динамики ключевой ставки, говорит и заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. По мнению эксперта, уже осенью доходность по вкладам в топ-10 банках вернется на уровень ниже 6% годовых, как было год назад.Декабрьские акционные предложения банков при этом могут немного поднять размер ставок на конец года, но они вряд ли превысят 7%. "Лишь отдельные игроки в таких условиях смогут предлагать более высокие ставки, но в рамках акционных предложений", - обратил внимание Лопатин.
https://ria.ru/20220818/stavka-1810457592.html
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экономика, максим осадчий, евгений миронюк, нагорно-карабахская республика, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, россия
Экономика, Максим Осадчий, Евгений Миронюк, Нагорно-Карабахская Республика, Эксперт РА, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БКС Мир инвестиций, Россия
08:16 20.08.2022
 
Аналитики рассказали, как сильно опустится средняя ставка по вкладам

Эксперты: средняя ставка по вкладам к концу года опустится до шести процентов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНадпись "Вклады"
Надпись Вклады - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам в России может опуститься вплоть до 6% к концу года, делятся своими прогнозами опрошенные РИА Новости эксперты.
"К концу 2022 года можно ожидать снижения ключевой ставки еще на 50-100 базисных пунктов. Аналогичное снижение можно ожидать и в отношении процентных ставок по вкладам. Так, средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 может концу года оказаться в диапазоне 6-6,5% (в первой декаде августа эта ставка снизилась до 6,83%)", - считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В конце июля ЦБ РФ неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.
Согласен с коллегой и управляющий директор агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Он ожидает, что к концу года максимальная ставка по рублевым вкладам в банках из топ-10 может находиться в диапазоне 6-6,5% годовых. "Дальнейшее снижение ставок относительно текущего уровня будет обусловлено отложенным эффектом последнего снижения ключевой ставки, а также снизившимися опасениями банков относительно оттоков средств при сохраняющейся ограниченности спектра альтернативных инвестиционных инструментов с низкими рисками", - отметил он.
Более высоких ставок по вкладам в конце года ждет эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Эксперт считает, что динамика снижения ставок по вкладам будет примерно соответствовать динамике снижения ключевой ставки. Так, при возможном снижении ключевой ставки до конца года на 1-1,5%, как раз до 6,5-7%, ставки по вкладам опустятся на соответствующую величину.
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Он также отметил, что дополнительное снижение ключевой ставки может привести максимальные ставки по вкладам для физлиц к 5-6,5% к концу года. "Доходность по краткосрочным депозитам к концу года станет существенно ниже, чем по долгосрочным", - добавил Миронюк.
О том, что стоимость вкладов будет во многом зависеть от динамики ключевой ставки, говорит и заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. По мнению эксперта, уже осенью доходность по вкладам в топ-10 банках вернется на уровень ниже 6% годовых, как было год назад.
Декабрьские акционные предложения банков при этом могут немного поднять размер ставок на конец года, но они вряд ли превысят 7%. "Лишь отдельные игроки в таких условиях смогут предлагать более высокие ставки, но в рамках акционных предложений", - обратил внимание Лопатин.
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ЭкономикаМаксим ОсадчийЕвгений МиронюкНагорно-Карабахская РеспубликаЭксперт РАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БКС Мир инвестицийРоссия
 
 
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