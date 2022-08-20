https://ria.ru/20220820/souchastnik-1810981579.html

Предполагаемый соучастник нарколога Брюна признал вину

Предполагаемый соучастник нарколога Брюна признал вину - РИА Новости, 20.08.2022

Предполагаемый соучастник нарколога Брюна признал вину

Один из фигурантов дела нарколога Евгения Брюна Владимир Якушев признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием, заявил следователь в Кузьминском... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T15:52

2022-08-20T15:52

2022-08-20T16:09

происшествия

россия

евгений брюн

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Один из фигурантов дела нарколога Евгения Брюна Владимир Якушев признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием, заявил следователь в Кузьминском суде Москвы.По его словам, на сделку пошел нарколог Якушев."Учитывая, что Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить под домашний арест до 3 октября", - сказал следователь.Суд согласился с доводами следователя и отправил Якушева под домашний арест до 3 октября.Брюну суд избрал аналогичную меру пресечения до 3 октября, у защиты есть три дня, чтобы обжаловать это решение.Ранее Брюн был главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, но позднее такая должность была упразднена. По данным суда, Брюну предъявлено официальное обвинение в мошенничестве по части 4 ("совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение"). Максимальная санкция по этому пункту статьи - лишение свободы на 10 лет.

https://ria.ru/20220819/bryun-1810873643.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, евгений брюн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)