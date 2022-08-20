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Предполагаемый соучастник нарколога Брюна признал вину - РИА Новости, 20.08.2022
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Предполагаемый соучастник нарколога Брюна признал вину
Предполагаемый соучастник нарколога Брюна признал вину - РИА Новости, 20.08.2022
Предполагаемый соучастник нарколога Брюна признал вину
Один из фигурантов дела нарколога Евгения Брюна Владимир Якушев признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием, заявил следователь в Кузьминском... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:52
2022-08-20T16:09
происшествия
россия
евгений брюн
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Один из фигурантов дела нарколога Евгения Брюна Владимир Якушев признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием, заявил следователь в Кузьминском суде Москвы.По его словам, на сделку пошел нарколог Якушев."Учитывая, что Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить под домашний арест до 3 октября", - сказал следователь.Суд согласился с доводами следователя и отправил Якушева под домашний арест до 3 октября.Брюну суд избрал аналогичную меру пресечения до 3 октября, у защиты есть три дня, чтобы обжаловать это решение.Ранее Брюн был главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, но позднее такая должность была упразднена. По данным суда, Брюну предъявлено официальное обвинение в мошенничестве по части 4 ("совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение"). Максимальная санкция по этому пункту статьи - лишение свободы на 10 лет.
https://ria.ru/20220819/bryun-1810873643.html
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происшествия, россия, евгений брюн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Россия, Евгений Брюн, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
15:52 20.08.2022 (обновлено: 16:09 20.08.2022)
 
Предполагаемый соучастник нарколога Брюна признал вину

Предполагаемый соучастник нарколога Брюна признал вину по делу о мошенничестве

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
Уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Один из фигурантов дела нарколога Евгения Брюна Владимир Якушев признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием, заявил следователь в Кузьминском суде Москвы.
По его словам, на сделку пошел нарколог Якушев.
"Учитывая, что Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным и прошу отправить под домашний арест до 3 октября", - сказал следователь.
Суд согласился с доводами следователя и отправил Якушева под домашний арест до 3 октября.
Евгений Брюн - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 20:16
В Минздраве заявили, что Брюн не является главным внештатным наркологом
Брюну суд избрал аналогичную меру пресечения до 3 октября, у защиты есть три дня, чтобы обжаловать это решение.
Ранее Брюн был главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, но позднее такая должность была упразднена. По данным суда, Брюну предъявлено официальное обвинение в мошенничестве по части 4 ("совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение"). Максимальная санкция по этому пункту статьи - лишение свободы на 10 лет.
Евгений Брюн - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 19:38
Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна
 
ПроисшествияРоссияЕвгений БрюнМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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