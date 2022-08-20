https://ria.ru/20220820/somali-1810944998.html

Заседание парламента Сомали отменено из-за атаки боевиков

Заседание парламента Сомали отменено из-за атаки боевиков - РИА Новости, 20.08.2022

Заседание парламента Сомали отменено из-за атаки боевиков

Заседание парламента Сомали отменено из-за нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в столице страны городе Могадишо, передает... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:54

2022-08-20T11:54

2022-08-20T11:54

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сомали

могадишо

сша

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Заседание парламента Сомали отменено из-за нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на отель Hayat в столице страны городе Могадишо, передает местный портал Garowe Online.Ранее издание Goobjoog сообщало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ писали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками радикальной группировки "Аш-Шабаб". По данным местной радиостанции Dalsan, погибли 15 человек, в частности, владелец отеля Абдирахман Хассан Иман, десятки людей ранены. При этом, по информации издания Somali Guardian, погибли 20 человек."Заседание парламента Сомали отменено в субботу после того, как боевики "Аш-Шабаб" напали на отель Hayat в Могадишо в пятницу вечером после сильных взрывов", - говорится на странице портала в Twitter.Портал сообщает, что в результате нападения погибли уже 16 человек. Издание Somali Guardian отмечает, что в отеле до сих пор находится ряд известных политиков, в том числе членов парламента.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20220820/somali-1810907215.html

https://ria.ru/20220717/somali-1803055844.html

сомали

могадишо

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сомали, могадишо, сша, аль-каида, оон