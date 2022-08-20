СМИ: при нападении на отель в столице Сомали погибли восемь мирных жителей
AFP: при нападении на отель Hayat в столице Сомали Могадишо погибли восемь мирных жителей
Город Могадишо. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. По меньшей мере восемь мирных жителей погибли в результате нападения на отель Hayat в сомалийской столице Могадишо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командира местных органов безопасности Мохамеда Абдикадира.
Ранее издание Goobjoog сообщало о трех взрывах в районе отеля и стрельбе. Позднее местные СМИ писали, что на территории отеля происходит перестрелка между представителями сил безопасности и боевиками радикальной группировки "Аш-Шабаб".
"Силы безопасности продолжают нейтрализацию террористов, которые были оцеплены в комнате в здании отеля. Большинство людей были спасены, но к настоящему времени подтверждена гибель не менее восьми мирных жителей", - приводит агентство слова Абдикадира.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
*Террористическая организация, запрещена в России
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