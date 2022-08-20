https://ria.ru/20220820/sochi-1810929338.html
Пожар в районе аэропорта Сочи локализовали
Пожар в районе аэропорта Сочи локализовали - РИА Новости, 20.08.2022
Пожар в районе аэропорта Сочи локализовали
Пожар, который произошел недалеко от международного аэропорта Сочи, не повлиял на его работу, предварительно известно, что загорелась хозяйственная постройка,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:17
2022-08-20T10:17
2022-08-20T10:17
происшествия
россия
адлер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 20 авг – РИА Новости. Пожар, который произошел недалеко от международного аэропорта Сочи, не повлиял на его работу, предварительно известно, что загорелась хозяйственная постройка, возгорание локализовано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В соцсетях ранее появилось видео, на кадрах которого видно, как огонь полыхает вблизи сочинского аэропорта в Адлере. По словам пользователей, загорелись кооперативные гаражи."На территории аэропорта ничего не горит, в том районе произошло возгорание хозяйственной постройки, пожар уже локализован, информация уточняется", - сказали в ведомстве.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России, пожар на работу аэропорта не повлиял.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, адлер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Адлер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в районе аэропорта Сочи локализовали
Пожар не повлиял на работу аэропорта Сочи, возгорание локализовали