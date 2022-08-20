https://ria.ru/20220820/sobaka-1810956854.html
В Саратове пожарные спасли собаку из горящей квартиры
В Саратове пожарные спасли собаку из горящей квартиры - РИА Новости, 20.08.2022
В Саратове пожарные спасли собаку из горящей квартиры
Пожарные спасли собаку, которая находилась одна в загоревшейся квартире в Саратове, сообщил начальник караула специализированной пожарно-спасательной части... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:11
2022-08-20T13:11
2022-08-20T17:00
хорошие новости
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саратов
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САРАТОВ, 20 авг — РИА Новости. Пожарные спасли собаку, которая находилась одна в загоревшейся квартире в Саратове, сообщил начальник караула специализированной пожарно-спасательной части Даниил Ковбасюк.Пожар произошел утром в субботу в квартире на десятом этаже дома по адресу: улица Батавина, 18.Она уточнила, что в результате пожара никто из людей не пострадал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Хорошие новости, Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
13:11 20.08.2022 (обновлено: 17:00 20.08.2022)
В Саратове пожарные спасли собаку из горящей квартиры
В Саратове пожарные спасли собаку Арчи, находившуюся без хозяев в загоревшейся квартире