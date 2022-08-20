https://ria.ru/20220820/sobaka-1810956854.html

В Саратове пожарные спасли собаку из горящей квартиры

В Саратове пожарные спасли собаку из горящей квартиры - РИА Новости, 20.08.2022

В Саратове пожарные спасли собаку из горящей квартиры

Пожарные спасли собаку, которая находилась одна в загоревшейся квартире в Саратове, сообщил начальник караула специализированной пожарно-спасательной части... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:11

2022-08-20T13:11

2022-08-20T17:00

хорошие новости

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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САРАТОВ, 20 авг — РИА Новости. Пожарные спасли собаку, которая находилась одна в загоревшейся квартире в Саратове, сообщил начальник караула специализированной пожарно-спасательной части Даниил Ковбасюк.Пожар произошел утром в субботу в квартире на десятом этаже дома по адресу: улица Батавина, 18.Она уточнила, что в результате пожара никто из людей не пострадал.

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саратов

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2022

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия