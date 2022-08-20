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В Саратове пожарные спасли собаку из горящей квартиры - РИА Новости, 20.08.2022
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В Саратове пожарные спасли собаку из горящей квартиры
В Саратове пожарные спасли собаку из горящей квартиры - РИА Новости, 20.08.2022
В Саратове пожарные спасли собаку из горящей квартиры
Пожарные спасли собаку, которая находилась одна в загоревшейся квартире в Саратове, сообщил начальник караула специализированной пожарно-спасательной части... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:11
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хорошие новости
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 20 авг — РИА Новости. Пожарные спасли собаку, которая находилась одна в загоревшейся квартире в Саратове, сообщил начальник караула специализированной пожарно-спасательной части Даниил Ковбасюк.Пожар произошел утром в субботу в квартире на десятом этаже дома по адресу: улица Батавина, 18.Она уточнила, что в результате пожара никто из людей не пострадал.
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Хорошие новости, Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
13:11 20.08.2022 (обновлено: 17:00 20.08.2022)
 
В Саратове пожарные спасли собаку из горящей квартиры

В Саратове пожарные спасли собаку Арчи, находившуюся без хозяев в загоревшейся квартире

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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САРАТОВ, 20 авг — РИА Новости. Пожарные спасли собаку, которая находилась одна в загоревшейся квартире в Саратове, сообщил начальник караула специализированной пожарно-спасательной части Даниил Ковбасюк.
Пожар произошел утром в субботу в квартире на десятом этаже дома по адресу: улица Батавина, 18.

"Оказавшись в квартире, сразу увидели небольшую собаку в кухне, очаг пожара был на балконе, в комнате дверь была плотно закрыта, поэтому животное оказалось в незадымленном помещении, не пострадало. Ликвидировав пожар, мы взяли собаку с собой, внизу уже передали подъехавшим родственникам хозяев. Пса они называли Арчи", — процитировала журналистам слова Ковбасюка начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.

Она уточнила, что в результате пожара никто из людей не пострадал.
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