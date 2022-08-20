https://ria.ru/20220820/sneg-1810942709.html

На юге Красноярского края выпал снег

На юге Красноярского края выпал снег - РИА Новости, 20.08.2022

На юге Красноярского края выпал снег

В горах на юге Красноярского края выпал снег, сообщили РИА Новости в визит-центре природного парка "Ергаки". РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:34

2022-08-20T11:34

2022-08-20T11:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. В горах на юге Красноярского края выпал снег, сообщили РИА Новости в визит-центре природного парка "Ергаки".Накануне региональный главк МЧС предупредил, что в субботу и воскресенье в центральных и южных районах края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус двух градусов ночью, утром может быть сильный туман. Пользователи социальных сетей делятся снимками заснеженных тропинок парка и горных вершин."В горах выпал снег и пока не сошел", - сказал собеседник агентства.Также в визит-центре рассказали, что сейчас в горах около шести градусов. При этом на дороге, ведущей к парку, снега нет.

https://ria.ru/20220818/sheregesh-1810383527.html

красноярский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край