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На юге Красноярского края выпал снег - РИА Новости, 20.08.2022
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На юге Красноярского края выпал снег
На юге Красноярского края выпал снег - РИА Новости, 20.08.2022
На юге Красноярского края выпал снег
В горах на юге Красноярского края выпал снег, сообщили РИА Новости в визит-центре природного парка "Ергаки". РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:34
2022-08-20T11:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. В горах на юге Красноярского края выпал снег, сообщили РИА Новости в визит-центре природного парка "Ергаки".Накануне региональный главк МЧС предупредил, что в субботу и воскресенье в центральных и южных районах края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус двух градусов ночью, утром может быть сильный туман. Пользователи социальных сетей делятся снимками заснеженных тропинок парка и горных вершин."В горах выпал снег и пока не сошел", - сказал собеседник агентства.Также в визит-центре рассказали, что сейчас в горах около шести градусов. При этом на дороге, ведущей к парку, снега нет.
https://ria.ru/20220818/sheregesh-1810383527.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красноярский край
11:34 20.08.2022
 
На юге Красноярского края выпал снег

В горах на юге Красноярского края выпал снег

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСнег на траве
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. В горах на юге Красноярского края выпал снег, сообщили РИА Новости в визит-центре природного парка "Ергаки".
Накануне региональный главк МЧС предупредил, что в субботу и воскресенье в центральных и южных районах края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус двух градусов ночью, утром может быть сильный туман. Пользователи социальных сетей делятся снимками заснеженных тропинок парка и горных вершин.
"В горах выпал снег и пока не сошел", - сказал собеседник агентства.
Также в визит-центре рассказали, что сейчас в горах около шести градусов. При этом на дороге, ведущей к парку, снега нет.
Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 11:27Туризм
На горнолыжном курорте "Шерегеш" выпал снег
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский край
 
 
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