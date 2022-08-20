https://ria.ru/20220820/skidka-1810962353.html

Депутат попросит ввести скидку в ресторанах для участников спецоперации

Депутат попросит ввести скидку в ресторанах для участников спецоперации - РИА Новости, 20.08.2022

Депутат попросит ввести скидку в ресторанах для участников спецоперации

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости, что планирует обратиться к российским рестораторам с предложением о скидке для всех участников... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:42

2022-08-20T13:42

2022-08-20T13:42

общество

россия

султан хамзаев

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости, что планирует обратиться к российским рестораторам с предложением о скидке для всех участников спецоперации."Планирую обратиться в Ассоциацию рестораторов России с актуальным предложением: скидки для всех участников специальной военной операции. Это станет хорошим примером того, как бизнес лучше громких слов, хоть мелкими, но реальными делами может морально поддержать всех тех, кто сегодня стоит на защите нашей Родины", - заявил он агентству.Хамзаев предлагает установить скидку в размере 20% для участников спецоперации во всех местах общественного питания. "Это может стать правильным примером для предпринимателей и в других сферах", - добавил он.По его словам, "наши герои – все без исключения военнослужащие, заслуживают внимания, такие акты уважения – очень хорошая история".

https://ria.ru/20220820/volodin-1810931617.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, султан хамзаев