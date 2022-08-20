https://ria.ru/20220820/sevastopol-1810998604.html

Глава Севастополя рассказал о цели атаки украинского дрона

Глава Севастополя рассказал о цели атаки украинского дрона - РИА Новости, 20.08.2022

Глава Севастополя рассказал о цели атаки украинского дрона

Инцидент с дроном, упавшим на штаб Черноморского флота в Севастополе, имеет целью психологическое воздействие и создание информационного повода, считает... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T17:28

2022-08-20T17:28

2022-08-20T17:28

севастополь

происшествия

республика крым

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Инцидент с дроном, упавшим на штаб Черноморского флота в Севастополе, имеет целью психологическое воздействие и создание информационного повода, считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор города ранее говорил, что беспилотник атаковал утром в субботу штаб Черноморского флота, он был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся, жертв нет, повреждения незначительные. Ведется следствие."Цель-то понятна. Психологическое воздействие оказать, показать, что что-то получается. На фронте ничего не получается, ну вот хотя бы какие-то детские самолетики, на которых вилка нарисована, куда-то долетают, кого-то пугают. Пока кроме эффекта – информационного повода, который пытаются преподнести как некую великую победу, ничего не выходит. Ну и слава богу, уверен, что так и будет продолжаться", - сказал Развожаев в эфире канала "Соловьев Live".Он добавил, что люди в Севастополе проявляют спокойствие и предлагают помощь в обеспечении безопасности, паники в городе нет.

https://ria.ru/20220820/sevastopol-1810997931.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220820/bespilotnik-1810923530.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, происшествия, республика крым, михаил развожаев