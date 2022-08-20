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Глава Севастополя рассказал о цели атаки украинского дрона - РИА Новости, 20.08.2022
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Глава Севастополя рассказал о цели атаки украинского дрона
Глава Севастополя рассказал о цели атаки украинского дрона - РИА Новости, 20.08.2022
Глава Севастополя рассказал о цели атаки украинского дрона
Инцидент с дроном, упавшим на штаб Черноморского флота в Севастополе, имеет целью психологическое воздействие и создание информационного повода, считает... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:28
2022-08-20T17:28
севастополь
происшествия
республика крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Инцидент с дроном, упавшим на штаб Черноморского флота в Севастополе, имеет целью психологическое воздействие и создание информационного повода, считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Губернатор города ранее говорил, что беспилотник атаковал утром в субботу штаб Черноморского флота, он был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся, жертв нет, повреждения незначительные. Ведется следствие."Цель-то понятна. Психологическое воздействие оказать, показать, что что-то получается. На фронте ничего не получается, ну вот хотя бы какие-то детские самолетики, на которых вилка нарисована, куда-то долетают, кого-то пугают. Пока кроме эффекта – информационного повода, который пытаются преподнести как некую великую победу, ничего не выходит. Ну и слава богу, уверен, что так и будет продолжаться", - сказал Развожаев в эфире канала "Соловьев Live".Он добавил, что люди в Севастополе проявляют спокойствие и предлагают помощь в обеспечении безопасности, паники в городе нет.
https://ria.ru/20220820/sevastopol-1810997931.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220820/bespilotnik-1810923530.html
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севастополь, происшествия, республика крым, михаил развожаев
Севастополь, Происшествия, Республика Крым, Михаил Развожаев
17:28 20.08.2022
 
Глава Севастополя рассказал о цели атаки украинского дрона

Глава Севастополя Развожаев: инцидент с дроном нацелен на психологическое воздействие

© Фото : РаZVожаев/TelegramУкраинский БПЛА упал на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе
Украинский БПЛА упал на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Инцидент с дроном, упавшим на штаб Черноморского флота в Севастополе, имеет целью психологическое воздействие и создание информационного повода, считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор города ранее говорил, что беспилотник атаковал утром в субботу штаб Черноморского флота, он был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся, жертв нет, повреждения незначительные. Ведется следствие.
Здание Штаба Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
17:23
В Севастополе не будут повышать уровень террористической опасности
"Цель-то понятна. Психологическое воздействие оказать, показать, что что-то получается. На фронте ничего не получается, ну вот хотя бы какие-то детские самолетики, на которых вилка нарисована, куда-то долетают, кого-то пугают. Пока кроме эффекта – информационного повода, который пытаются преподнести как некую великую победу, ничего не выходит. Ну и слава богу, уверен, что так и будет продолжаться", - сказал Развожаев в эфире канала "Соловьев Live".
Он добавил, что люди в Севастополе проявляют спокойствие и предлагают помощь в обеспечении безопасности, паники в городе нет.
Украинский БПЛА упал на крышу штаба Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
09:39В России
На крышу штаба Черноморского флота в Севастополе упал беспилотник
 
СевастопольПроисшествияРеспублика КрымМихаил Развожаев
 
 
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