https://ria.ru/20220820/sevastopol-1810936480.html

Севастопольцев попросили сообщать в ФСБ сведения по ЧП с беспилотником

Севастопольцев попросили сообщать в ФСБ сведения по ЧП с беспилотником - РИА Новости, 20.08.2022

Севастопольцев попросили сообщать в ФСБ сведения по ЧП с беспилотником

Правительство Севастополя обратилось к свидетелям падения беспилотника на штаб Черноморского флота с призывом сообщить информацию о ЧП спецслужбам. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:58

2022-08-20T10:58

2022-08-20T10:58

происшествия

михаил развожаев

севастополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Правительство Севастополя обратилось к свидетелям падения беспилотника на штаб Черноморского флота с призывом сообщить информацию о ЧП спецслужбам.Губернатор города Михаил Развожаев ранее сообщал, что утром в субботу постом воздушной обороны был сбит беспилотник, упавший на кровлю штаба Черноморского флота и загоревшийся. Жертв нет, повреждения незначительные, отмечал он."Внимание! Если у вас есть информация по инциденту, который произошел сегодня утром в Штабе флота, просим сообщать информацию по телефону УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении правительства Севастополя в официальном Telegram-канале.

https://ria.ru/20220820/pvo-1810929215.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, михаил развожаев, севастополь, республика крым