https://ria.ru/20220820/sevastopol-1810936480.html
Севастопольцев попросили сообщать в ФСБ сведения по ЧП с беспилотником
Севастопольцев попросили сообщать в ФСБ сведения по ЧП с беспилотником - РИА Новости, 20.08.2022
Севастопольцев попросили сообщать в ФСБ сведения по ЧП с беспилотником
Правительство Севастополя обратилось к свидетелям падения беспилотника на штаб Черноморского флота с призывом сообщить информацию о ЧП спецслужбам. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:58
2022-08-20T10:58
2022-08-20T10:58
происшествия
михаил развожаев
севастополь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810923057_0:254:3076:1984_1920x0_80_0_0_023df21aea7093910361a9526b81bdfd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Правительство Севастополя обратилось к свидетелям падения беспилотника на штаб Черноморского флота с призывом сообщить информацию о ЧП спецслужбам.Губернатор города Михаил Развожаев ранее сообщал, что утром в субботу постом воздушной обороны был сбит беспилотник, упавший на кровлю штаба Черноморского флота и загоревшийся. Жертв нет, повреждения незначительные, отмечал он."Внимание! Если у вас есть информация по инциденту, который произошел сегодня утром в Штабе флота, просим сообщать информацию по телефону УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении правительства Севастополя в официальном Telegram-канале.
https://ria.ru/20220820/pvo-1810929215.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810923057_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_e7f34ad2f5ff6dde3efbf1e58633ddde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михаил развожаев, севастополь, республика крым
Происшествия, Михаил Развожаев, Севастополь, Республика Крым
Севастопольцев попросили сообщать в ФСБ сведения по ЧП с беспилотником
Власти попросили жителей Севастополя сообщать в ФСБ сведения по инциденту с беспилотником