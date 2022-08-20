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Севастопольцев попросили сообщать в ФСБ сведения по ЧП с беспилотником - РИА Новости, 20.08.2022
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Севастопольцев попросили сообщать в ФСБ сведения по ЧП с беспилотником
Севастопольцев попросили сообщать в ФСБ сведения по ЧП с беспилотником - РИА Новости, 20.08.2022
Севастопольцев попросили сообщать в ФСБ сведения по ЧП с беспилотником
Правительство Севастополя обратилось к свидетелям падения беспилотника на штаб Черноморского флота с призывом сообщить информацию о ЧП спецслужбам. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:58
2022-08-20T10:58
происшествия
михаил развожаев
севастополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Правительство Севастополя обратилось к свидетелям падения беспилотника на штаб Черноморского флота с призывом сообщить информацию о ЧП спецслужбам.Губернатор города Михаил Развожаев ранее сообщал, что утром в субботу постом воздушной обороны был сбит беспилотник, упавший на кровлю штаба Черноморского флота и загоревшийся. Жертв нет, повреждения незначительные, отмечал он."Внимание! Если у вас есть информация по инциденту, который произошел сегодня утром в Штабе флота, просим сообщать информацию по телефону УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении правительства Севастополя в официальном Telegram-канале.
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происшествия, михаил развожаев, севастополь, республика крым
Происшествия, Михаил Развожаев, Севастополь, Республика Крым
10:58 20.08.2022
 
Севастопольцев попросили сообщать в ФСБ сведения по ЧП с беспилотником

Власти попросили жителей Севастополя сообщать в ФСБ сведения по инциденту с беспилотником

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Штаба Черноморского флота в Севастополе
Здание Штаба Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Штаба Черноморского флота в Севастополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Правительство Севастополя обратилось к свидетелям падения беспилотника на штаб Черноморского флота с призывом сообщить информацию о ЧП спецслужбам.
Губернатор города Михаил Развожаев ранее сообщал, что утром в субботу постом воздушной обороны был сбит беспилотник, упавший на кровлю штаба Черноморского флота и загоревшийся. Жертв нет, повреждения незначительные, отмечал он.
"Внимание! Если у вас есть информация по инциденту, который произошел сегодня утром в Штабе флота, просим сообщать информацию по телефону УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении правительства Севастополя в официальном Telegram-канале.
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
10:15
На западе Крыма сработала система ПВО
 
ПроисшествияМихаил РазвожаевСевастопольРеспублика Крым
 
 
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