https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810975949.html

"Вопреки санкциям". Французов удивили забитые полки супермаркетов в России

"Вопреки санкциям". Французов удивили забитые полки супермаркетов в России - РИА Новости, 20.08.2022

"Вопреки санкциям". Французов удивили забитые полки супермаркетов в России

Полки российских магазинов буквально забиты продовольствием в большом ассортименте, несмотря на санкционное давление западных стран. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T15:16

2022-08-20T15:16

2022-08-20T18:30

политика

россия

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франция

сша

санкции в отношении россии

москва

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полки российских магазинов буквально забиты продовольствием в большом ассортименте, несмотря на санкционное давление западных стран. Об этом сообщил телеканал France Info.Как уточнил корреспондент, ограничения не мешают российским компаниям поставлять продукты на рынок, а дефицита, которого боялись некоторые потребители, не произошло.Зрители телеканала оценили репортаж французских журналистов из Москвы, развернув оживленную дискуссию на сайте France Info."В России лидеры прежде всего планируют, предвидят, просто выполняют свою работу. У нас наоборот. Мы делаем что угодно, а затем плачем из-за последствий", — написал Dimidium."Россия может выстоять просто потому, что она не изолирована. Санкции наложили США, страны Европы, члены НАТО. Есть еще много других государств — в Южной Америке, Африке. Есть Индия, Китай. Список длинный", — напомнила CecildeMille.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса Франция присоединилась к антироссийским санкциям Запада, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств Евросоюза, а также спровоцировали топливный кризис и рост цен на продукты питания.

https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, нато, франция, сша, санкции в отношении россии, москва