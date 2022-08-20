https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810975949.html
"Вопреки санкциям". Французов удивили забитые полки супермаркетов в России
"Вопреки санкциям". Французов удивили забитые полки супермаркетов в России - РИА Новости, 20.08.2022
"Вопреки санкциям". Французов удивили забитые полки супермаркетов в России
Полки российских магазинов буквально забиты продовольствием в большом ассортименте, несмотря на санкционное давление западных стран. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:16
2022-08-20T15:16
2022-08-20T18:30
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полки российских магазинов буквально забиты продовольствием в большом ассортименте, несмотря на санкционное давление западных стран. Об этом сообщил телеканал France Info.Как уточнил корреспондент, ограничения не мешают российским компаниям поставлять продукты на рынок, а дефицита, которого боялись некоторые потребители, не произошло.Зрители телеканала оценили репортаж французских журналистов из Москвы, развернув оживленную дискуссию на сайте France Info."В России лидеры прежде всего планируют, предвидят, просто выполняют свою работу. У нас наоборот. Мы делаем что угодно, а затем плачем из-за последствий", — написал Dimidium."Россия может выстоять просто потому, что она не изолирована. Санкции наложили США, страны Европы, члены НАТО. Есть еще много других государств — в Южной Америке, Африке. Есть Индия, Китай. Список длинный", — напомнила CecildeMille.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса Франция присоединилась к антироссийским санкциям Запада, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств Евросоюза, а также спровоцировали топливный кризис и рост цен на продукты питания.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Политика, Россия, НАТО, Франция, США, Санкции в отношении России, Москва
15:16 20.08.2022 (обновлено: 18:30 20.08.2022)
"Вопреки санкциям". Французов удивили забитые полки супермаркетов в России
France Info: полки супермаркетов в России забиты продуктами, несмотря на санкции Запада