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"Вопреки санкциям". Французов удивили забитые полки супермаркетов в России - РИА Новости, 20.08.2022
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"Вопреки санкциям". Французов удивили забитые полки супермаркетов в России
"Вопреки санкциям". Французов удивили забитые полки супермаркетов в России - РИА Новости, 20.08.2022
"Вопреки санкциям". Французов удивили забитые полки супермаркетов в России
Полки российских магазинов буквально забиты продовольствием в большом ассортименте, несмотря на санкционное давление западных стран. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:16
2022-08-20T18:30
политика
россия
нато
франция
сша
санкции в отношении россии
москва
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полки российских магазинов буквально забиты продовольствием в большом ассортименте, несмотря на санкционное давление западных стран. Об этом сообщил телеканал France Info.Как уточнил корреспондент, ограничения не мешают российским компаниям поставлять продукты на рынок, а дефицита, которого боялись некоторые потребители, не произошло.Зрители телеканала оценили репортаж французских журналистов из Москвы, развернув оживленную дискуссию на сайте France Info."В России лидеры прежде всего планируют, предвидят, просто выполняют свою работу. У нас наоборот. Мы делаем что угодно, а затем плачем из-за последствий", — написал Dimidium."Россия может выстоять просто потому, что она не изолирована. Санкции наложили США, страны Европы, члены НАТО. Есть еще много других государств — в Южной Америке, Африке. Есть Индия, Китай. Список длинный", — напомнила CecildeMille.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса Франция присоединилась к антироссийским санкциям Запада, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств Евросоюза, а также спровоцировали топливный кризис и рост цен на продукты питания.
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политика, россия, нато, франция, сша, санкции в отношении россии, москва
Политика, Россия, НАТО, Франция, США, Санкции в отношении России, Москва
15:16 20.08.2022 (обновлено: 18:30 20.08.2022)
 
"Вопреки санкциям". Французов удивили забитые полки супермаркетов в России

France Info: полки супермаркетов в России забиты продуктами, несмотря на санкции Запада

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом супермаркете
Покупатель в продуктовом супермаркете - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Покупатель в продуктовом супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полки российских магазинов буквально забиты продовольствием в большом ассортименте, несмотря на санкционное давление западных стран. Об этом сообщил телеканал France Info.
"Зайти в супермаркет в Москве — все равно что оказаться в любом другом западном гастрономе. Полки плотно забиты. Покупатели могут без труда найти французские продукты или европейские вина", — отмечается в репортаже.
Как уточнил корреспондент, ограничения не мешают российским компаниям поставлять продукты на рынок, а дефицита, которого боялись некоторые потребители, не произошло.
Зрители телеканала оценили репортаж французских журналистов из Москвы, развернув оживленную дискуссию на сайте France Info.
России лидеры прежде всего планируют, предвидят, просто выполняют свою работу. У нас наоборот. Мы делаем что угодно, а затем плачем из-за последствий", — написал Dimidium.
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"Россия может выстоять просто потому, что она не изолирована. Санкции наложили США, страны Европы, члены НАТО. Есть еще много других государств — в Южной Америке, Африке. Есть Индия, Китай. Список длинный", — напомнила CecildeMille.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса Франция присоединилась к антироссийским санкциям Запада, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств Евросоюза, а также спровоцировали топливный кризис и рост цен на продукты питания.
 
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