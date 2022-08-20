Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты неожиданные вызовы для санкционной политики Запада - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810907880.html
Раскрыты неожиданные вызовы для санкционной политики Запада
Раскрыты неожиданные вызовы для санкционной политики Запада - РИА Новости, 20.08.2022
Раскрыты неожиданные вызовы для санкционной политики Запада
Экономические показатели России и усиливающийся энергетический кризис в Европе раскрывают целый ряд неожиданных проблем для санкционной политики Запада, пишет в РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T07:15
2022-08-20T07:15
в мире
санкции в отношении россии
джо байден
владимир путин
россия
европа
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Экономические показатели России и усиливающийся энергетический кризис в Европе раскрывают целый ряд неожиданных проблем для санкционной политики Запада, пишет в статье для The National Interest обозреватель Марк Эпископос.Как отмечает автор, экономика России сократилась во втором квартале на четыре процента, что оказалось меньше ожидаемого, при этом рубль отнюдь не превратился в "руины", как утверждал в марте президент США Джо Байден, а стал одной из самых сильных мировых валют этого года.Российские власти успешно внедрили широкий спектр схем по "параллельному импорту", а ряд западных компаний, которые ушли с местного рынка, были заменены "преемниками", предлагающими практически идентичную продукцию.При этом "самым большим долгосрочным вызовом" для Запада, вероятно, является тот факт, что великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Россией. "И Индия, и Китай за последние полгода ускорили темпы импорта энергоносителей из России &lt;…&gt; Доходы России от экспорта энергоносителей резко возросли после введения Западом санкций в начале этого года", - пишет Эпископос.По мнению экспертов, для того, чтобы последствия санкций проявились в полной мере, могут потребоваться годы, однако даже в этом случае нет никакой гарантии, что экономический спад будет в таком масштабе, который вызовет значимые изменения во внешней политике России, отмечает автор."Европейские потребители, тем временем, страдают от стремительно растущих счетов за отопление и электроэнергию, поскольку чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, вызванный тем, что эксперты назвали плохо продуманным планом ЕС по отказу от российского импорта энергоносителей", - напоминает обозреватель.С учетом сообщений о том, что Германия уже балансирует на грани рецессии, эти тенденции рискуют расколоть единый фронт Запада в отношении Украины раньше, чем режим санкций нанесет удар по экономике России, резюмирует Эпископос.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220820/ekonomika-1810897019.html
https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810137420.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санкции в отношении россии, джо байден, владимир путин, россия, европа, сша, евросоюз
В мире, Санкции в отношении России, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Европа, США, Евросоюз
07:15 20.08.2022
 
Раскрыты неожиданные вызовы для санкционной политики Запада

NI: экономические показатели России и энергокризис в ЕС вскрыли проблемы политики санкций

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Государственный флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Экономические показатели России и усиливающийся энергетический кризис в Европе раскрывают целый ряд неожиданных проблем для санкционной политики Запада, пишет в статье для The National Interest обозреватель Марк Эпископос.
Как отмечает автор, экономика России сократилась во втором квартале на четыре процента, что оказалось меньше ожидаемого, при этом рубль отнюдь не превратился в "руины", как утверждал в марте президент США Джо Байден, а стал одной из самых сильных мировых валют этого года.
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
00:23
FT: российская экономика держится лучше, чем многие ожидали
Российские власти успешно внедрили широкий спектр схем по "параллельному импорту", а ряд западных компаний, которые ушли с местного рынка, были заменены "преемниками", предлагающими практически идентичную продукцию.
При этом "самым большим долгосрочным вызовом" для Запада, вероятно, является тот факт, что великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Россией. "И Индия, и Китай за последние полгода ускорили темпы импорта энергоносителей из России <…> Доходы России от экспорта энергоносителей резко возросли после введения Западом санкций в начале этого года", - пишет Эпископос.
По мнению экспертов, для того, чтобы последствия санкций проявились в полной мере, могут потребоваться годы, однако даже в этом случае нет никакой гарантии, что экономический спад будет в таком масштабе, который вызовет значимые изменения во внешней политике России, отмечает автор.
"Европейские потребители, тем временем, страдают от стремительно растущих счетов за отопление и электроэнергию, поскольку чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, вызванный тем, что эксперты назвали плохо продуманным планом ЕС по отказу от российского импорта энергоносителей", - напоминает обозреватель.
С учетом сообщений о том, что Германия уже балансирует на грани рецессии, эти тенденции рискуют расколоть единый фронт Запада в отношении Украины раньше, чем режим санкций нанесет удар по экономике России, резюмирует Эпископос.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 08:45
Санкции против России ударили по Западу бумерангом, заявил Володин
 
В миреСанкции в отношении РоссииДжо БайденВладимир ПутинРоссияЕвропаСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала