https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810907880.html

Раскрыты неожиданные вызовы для санкционной политики Запада

Раскрыты неожиданные вызовы для санкционной политики Запада - РИА Новости, 20.08.2022

Раскрыты неожиданные вызовы для санкционной политики Запада

Экономические показатели России и усиливающийся энергетический кризис в Европе раскрывают целый ряд неожиданных проблем для санкционной политики Запада, пишет в РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T07:15

2022-08-20T07:15

2022-08-20T07:15

в мире

санкции в отношении россии

джо байден

владимир путин

россия

европа

сша

евросоюз

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Экономические показатели России и усиливающийся энергетический кризис в Европе раскрывают целый ряд неожиданных проблем для санкционной политики Запада, пишет в статье для The National Interest обозреватель Марк Эпископос.Как отмечает автор, экономика России сократилась во втором квартале на четыре процента, что оказалось меньше ожидаемого, при этом рубль отнюдь не превратился в "руины", как утверждал в марте президент США Джо Байден, а стал одной из самых сильных мировых валют этого года.Российские власти успешно внедрили широкий спектр схем по "параллельному импорту", а ряд западных компаний, которые ушли с местного рынка, были заменены "преемниками", предлагающими практически идентичную продукцию.При этом "самым большим долгосрочным вызовом" для Запада, вероятно, является тот факт, что великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Россией. "И Индия, и Китай за последние полгода ускорили темпы импорта энергоносителей из России <…> Доходы России от экспорта энергоносителей резко возросли после введения Западом санкций в начале этого года", - пишет Эпископос.По мнению экспертов, для того, чтобы последствия санкций проявились в полной мере, могут потребоваться годы, однако даже в этом случае нет никакой гарантии, что экономический спад будет в таком масштабе, который вызовет значимые изменения во внешней политике России, отмечает автор."Европейские потребители, тем временем, страдают от стремительно растущих счетов за отопление и электроэнергию, поскольку чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, вызванный тем, что эксперты назвали плохо продуманным планом ЕС по отказу от российского импорта энергоносителей", - напоминает обозреватель.С учетом сообщений о том, что Германия уже балансирует на грани рецессии, эти тенденции рискуют расколоть единый фронт Запада в отношении Украины раньше, чем режим санкций нанесет удар по экономике России, резюмирует Эпископос.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220820/ekonomika-1810897019.html

https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810137420.html

россия

европа

сша

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в мире, санкции в отношении россии, джо байден, владимир путин, россия, европа, сша, евросоюз