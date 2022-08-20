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Захарова прокомментировала высылку сотрудника посольства России в Румынии - РИА Новости, 20.08.2022
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Захарова прокомментировала высылку сотрудника посольства России в Румынии
Захарова прокомментировала высылку сотрудника посольства России в Румынии - РИА Новости, 20.08.2022
Захарова прокомментировала высылку сотрудника посольства России в Румынии
Москва адекватно ответит на объявление персоной нон грата и высылку российского дипломата в Румынии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:51
2022-08-20T14:48
румыния
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
москва
нато
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Москва адекватно ответит на объявление персоной нон грата и высылку российского дипломата в Румынии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Представитель МИД подчеркнула, что персоной нон грата российского дипломата объявили без оснований и под надуманными предлогами."Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран — членов Евросоюза и НАТО. Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам. Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию", — добавила Захарова.На этой неделе Румыния объявила, что один из сотрудников российского посольства в Бухаресте должен покинуть страну в течение недели.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов, уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих дипмиссий уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
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румыния, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, нато, в мире
Румыния, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Москва, НАТО, В мире
13:51 20.08.2022 (обновлено: 14:48 20.08.2022)
 
Захарова прокомментировала высылку сотрудника посольства России в Румынии

Захарова назвала высылку сотрудника российского посольства в Румынии безосновательной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Москва адекватно ответит на объявление персоной нон грата и высылку российского дипломата в Румынии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно", — сообщила она в комментарии для сайта ведомства.

Представитель МИД подчеркнула, что персоной нон грата российского дипломата объявили без оснований и под надуманными предлогами.
"Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран — членов Евросоюза и НАТО. Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам. Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию", — добавила Захарова.
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На этой неделе Румыния объявила, что один из сотрудников российского посольства в Бухаресте должен покинуть страну в течение недели.
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов, уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих дипмиссий уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
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РумынияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияМоскваНАТОВ мире
 
 
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