13:51 20.08.2022 (обновлено: 14:48 20.08.2022)
Захарова прокомментировала высылку сотрудника посольства России в Румынии
Захарова назвала высылку сотрудника российского посольства в Румынии безосновательной
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Москва адекватно ответит на объявление персоной нон грата и высылку российского дипломата в Румынии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно", — сообщила она в комментарии для сайта ведомства.
Представитель МИД подчеркнула, что персоной нон грата российского дипломата объявили без оснований и под надуманными предлогами.
"Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран — членов Евросоюза и НАТО. Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам. Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию", — добавила Захарова.
На этой неделе Румыния объявила, что один из сотрудников российского посольства в Бухаресте должен покинуть страну в течение недели.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих дипмиссий уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
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