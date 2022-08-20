https://ria.ru/20220820/rumyniya-1810963360.html

Захарова прокомментировала высылку сотрудника посольства России в Румынии

Захарова прокомментировала высылку сотрудника посольства России в Румынии - РИА Новости, 20.08.2022

Захарова прокомментировала высылку сотрудника посольства России в Румынии

Москва адекватно ответит на объявление персоной нон грата и высылку российского дипломата в Румынии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:51

2022-08-20T13:51

2022-08-20T14:48

румыния

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Москва адекватно ответит на объявление персоной нон грата и высылку российского дипломата в Румынии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Представитель МИД подчеркнула, что персоной нон грата российского дипломата объявили без оснований и под надуманными предлогами."Речь идет о новой провокации, реализованной по сценарию, который за последние месяцы был неоднократно обкатан в подавляющем большинстве стран — членов Евросоюза и НАТО. Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам. Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию", — добавила Захарова.На этой неделе Румыния объявила, что один из сотрудников российского посольства в Бухаресте должен покинуть страну в течение недели.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов, уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих дипмиссий уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

румыния, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, нато, в мире