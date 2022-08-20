23:15 20.08.2022 (обновлено: 00:32 21.08.2022)
Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка"
Пушилин заявил о выпуске в ДНР двух модернизированных систем залпового огня "Чебурашка"
ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Бойцы Народной милиции получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Чебурашка", произведенные в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Наши бойцы высоко оценили РСЗО "Чебурашка". Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение. Программу импортозамещения мы начали несколько лет назад, и вот теперь на территории республики производим такое мощное оружие. Сегодня передал ключи от двух модернизированных установок "Чебурашка" оперативно-боевому тактическому формированию "Каскад". Уверен, бойцы распорядятся ими наилучшим образом", — написал он в своем Telegram-канале.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.