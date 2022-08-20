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Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка" - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/rszo-1811047239.html
Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка"
Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка" - РИА Новости, 21.08.2022
Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка"
Бойцы Народной милиции получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Чебурашка", произведенные в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-20T23:15
2022-08-21T00:32
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
денис пушилин
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Бойцы Народной милиции получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Чебурашка", произведенные в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, технологии, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия
23:15 20.08.2022 (обновлено: 00:32 21.08.2022)
 
Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка"

Пушилин заявил о выпуске в ДНР двух модернизированных систем залпового огня "Чебурашка"

© Фото : Официальный сайт ДНРРеактивная система залпового огня "Чебурашка" на выставке в ДНР
Реактивная система залпового огня Чебурашка на выставке в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Официальный сайт ДНР
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ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Бойцы Народной милиции получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Чебурашка", произведенные в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Наши бойцы высоко оценили РСЗО "Чебурашка". Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение. Программу импортозамещения мы начали несколько лет назад, и вот теперь на территории республики производим такое мощное оружие. Сегодня передал ключи от двух модернизированных установок "Чебурашка" оперативно-боевому тактическому формированию "Каскад". Уверен, бойцы распорядятся ими наилучшим образом", — написал он в своем Telegram-канале.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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