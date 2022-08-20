https://ria.ru/20220820/rszo-1811047239.html

Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка"

Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка" - РИА Новости, 21.08.2022

Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка"

Бойцы Народной милиции получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Чебурашка", произведенные в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-20T23:15

2022-08-20T23:15

2022-08-21T00:32

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

денис пушилин

донецкая народная республика

владимир путин

луганская народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152617/42/1526174211_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8452e402ef823779d221a9fb97643727.jpg

ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Бойцы Народной милиции получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Чебурашка", произведенные в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия