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Украинские боевики разместили РСЗО в школе в Константиновке - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/rszo-1811041075.html
Украинские боевики разместили РСЗО в школе в Константиновке
Украинские боевики разместили РСЗО в школе в Константиновке - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские боевики разместили РСЗО в школе в Константиновке
Украинские националисты разместили бронетехнику и РСЗО на территории школы в Константиновке в ДНР, откуда систематически обстреливаются близлежащие населенные... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T21:40
2022-08-20T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские националисты разместили бронетехнику и РСЗО на территории школы в Константиновке в ДНР, откуда систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке на территории школы №16 (ул. Преображенская) дислоцируются украинские вооруженные формирования, а на прилегающей территории размещены бронетехника и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты", - сказал Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
украина
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в мире, константиновка, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Михаил Мизинцев, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика
21:40 20.08.2022 (обновлено: 21:41 20.08.2022)
 
Украинские боевики разместили РСЗО в школе в Константиновке

Минобороны: ВСУ разместили бронетехнику и РСЗО в школе в Константиновке в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские националисты разместили бронетехнику и РСЗО на территории школы в Константиновке в ДНР, откуда систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Константиновке на территории школы №16 (ул. Преображенская) дислоцируются украинские вооруженные формирования, а на прилегающей территории размещены бронетехника и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты", - сказал Мизинцев на брифинге.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаМихаил МизинцевВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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