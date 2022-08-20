https://ria.ru/20220820/rszo-1811041075.html

Украинские боевики разместили РСЗО в школе в Константиновке

Украинские боевики разместили РСЗО в школе в Константиновке - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские боевики разместили РСЗО в школе в Константиновке

Украинские националисты разместили бронетехнику и РСЗО на территории школы в Константиновке в ДНР, откуда систематически обстреливаются близлежащие населенные... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T21:40

2022-08-20T21:40

2022-08-20T21:41

специальная военная операция на украине

в мире

константиновка

михаил мизинцев

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские националисты разместили бронетехнику и РСЗО на территории школы в Константиновке в ДНР, откуда систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке на территории школы №16 (ул. Преображенская) дислоцируются украинские вооруженные формирования, а на прилегающей территории размещены бронетехника и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты", - сказал Мизинцев на брифинге.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, константиновка, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика