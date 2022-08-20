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Украинские боевики разместили РСЗО в школе в Константиновке
Украинские боевики разместили РСЗО в школе в Константиновке - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские боевики разместили РСЗО в школе в Константиновке
Украинские националисты разместили бронетехнику и РСЗО на территории школы в Константиновке в ДНР, откуда систематически обстреливаются близлежащие населенные... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T21:40
2022-08-20T21:40
2022-08-20T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские националисты разместили бронетехнику и РСЗО на территории школы в Константиновке в ДНР, откуда систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке на территории школы №16 (ул. Преображенская) дислоцируются украинские вооруженные формирования, а на прилегающей территории размещены бронетехника и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты", - сказал Мизинцев на брифинге.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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21:40 20.08.2022 (обновлено: 21:41 20.08.2022)
Украинские боевики разместили РСЗО в школе в Константиновке
Минобороны: ВСУ разместили бронетехнику и РСЗО в школе в Константиновке в ДНР