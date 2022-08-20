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S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте - РИА Новости, 20.08.2022
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S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте
S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте - РИА Новости, 20.08.2022
S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC+" с "SD". РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T01:00
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украина
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings заявило, что повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC+" с "SD".На прошлой неделе рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&amp;P Global Ratings понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) и "SD" (выборочный дефолт) соответственно. Агентства сочли реструктуризацию долга Украины дефолтом. S&amp;P тогда понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до "SD/SD" (выборочный дефолт) с "CC/C"."S&amp;P Global Ratings повысило 19 августа долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до "CCC+/C" с "SD/SD", - говорится в заявлении агентства.
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Украина, В мире
01:00 20.08.2022 (обновлено: 01:10 20.08.2022)
 
S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте

S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC+" с "SD"

© AP Photo / Emilio MorenattiКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC+" с "SD".
На прошлой неделе рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) и "SD" (выборочный дефолт) соответственно. Агентства сочли реструктуризацию долга Украины дефолтом. S&P тогда понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до "SD/SD" (выборочный дефолт) с "CC/C".
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"S&P Global Ratings повысило 19 августа долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до "CCC+/C" с "SD/SD", - говорится в заявлении агентства.
 
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