https://ria.ru/20220820/reyting-1810898707.html

S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте

S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте - РИА Новости, 20.08.2022

S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC+" с "SD". РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T01:00

2022-08-20T01:00

2022-08-20T01:10

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC+" с "SD".На прошлой неделе рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) и "SD" (выборочный дефолт) соответственно. Агентства сочли реструктуризацию долга Украины дефолтом. S&P тогда понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до "SD/SD" (выборочный дефолт) с "CC/C"."S&P Global Ratings повысило 19 августа долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до "CCC+/C" с "SD/SD", - говорится в заявлении агентства.

https://ria.ru/20220815/ukraina-1809756075.html

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Максим Горбачев

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