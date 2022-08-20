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S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте
S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте - РИА Новости, 20.08.2022
S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC+" с "SD". РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T01:00
2022-08-20T01:00
2022-08-20T01:10
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings заявило, что повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC+" с "SD".На прошлой неделе рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) и "SD" (выборочный дефолт) соответственно. Агентства сочли реструктуризацию долга Украины дефолтом. S&P тогда понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до "SD/SD" (выборочный дефолт) с "CC/C"."S&P Global Ratings повысило 19 августа долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до "CCC+/C" с "SD/SD", - говорится в заявлении агентства.
https://ria.ru/20220815/ukraina-1809756075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
01:00 20.08.2022 (обновлено: 01:10 20.08.2022)
S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте
S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC+" с "SD"