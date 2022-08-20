https://ria.ru/20220820/referendum-1810995003.html

Власти Харьковской области изучат мнение людей о референдуме

Власти Харьковской области изучат мнение людей о референдуме - РИА Новости, 20.08.2022

Власти Харьковской области изучат мнение людей о референдуме

Для принятия решения о референдуме надо изучить мнение людей в Харьковской области, заявил РИА Новости глава администрации области Виталий Ганчев. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T17:09

2022-08-20T17:09

2022-08-20T17:09

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КУПЯНСК, 20 авг - РИА Новости. Для принятия решения о референдуме надо изучить мнение людей в Харьковской области, заявил РИА Новости глава администрации области Виталий Ганчев."Первостепенная задача - это не только провести, возможно, референдум. Самое главное - изучить мнение людей. ... Для меня самое главное как для руководителя администрации - все-таки прислушаться к мнению людей", - сказал Ганчев РИА Новости.Решение, подчеркнул он, примут только после изучения мнения.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220820/grazhdanstvo-1810970338.html

https://ria.ru/20220814/minoborony-1809481059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, украина, россия