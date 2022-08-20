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Власти Харьковской области изучат мнение людей о референдуме - РИА Новости, 20.08.2022
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Власти Харьковской области изучат мнение людей о референдуме
Власти Харьковской области изучат мнение людей о референдуме - РИА Новости, 20.08.2022
Власти Харьковской области изучат мнение людей о референдуме
Для принятия решения о референдуме надо изучить мнение людей в Харьковской области, заявил РИА Новости глава администрации области Виталий Ганчев. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:09
2022-08-20T17:09
в мире
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КУПЯНСК, 20 авг - РИА Новости. Для принятия решения о референдуме надо изучить мнение людей в Харьковской области, заявил РИА Новости глава администрации области Виталий Ганчев."Первостепенная задача - это не только провести, возможно, референдум. Самое главное - изучить мнение людей. ... Для меня самое главное как для руководителя администрации - все-таки прислушаться к мнению людей", - сказал Ганчев РИА Новости.Решение, подчеркнул он, примут только после изучения мнения.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220820/grazhdanstvo-1810970338.html
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в мире, харьковская область, украина, россия
В мире, Харьковская область, Украина, Россия
17:09 20.08.2022
 
Власти Харьковской области изучат мнение людей о референдуме

Решение о референдуме в Харьковской области примут после изучения мнения людей

© РИА Новости / Кирилл НортонБлокпост Вооруженных сил РФ на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции
Блокпост Вооруженных сил РФ на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Блокпост Вооруженных сил РФ на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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КУПЯНСК, 20 авг - РИА Новости. Для принятия решения о референдуме надо изучить мнение людей в Харьковской области, заявил РИА Новости глава администрации области Виталий Ганчев.
"Первостепенная задача - это не только провести, возможно, референдум. Самое главное - изучить мнение людей. ... Для меня самое главное как для руководителя администрации - все-таки прислушаться к мнению людей", - сказал Ганчев РИА Новости.
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В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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