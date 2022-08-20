Власти Харьковской области изучат мнение людей о референдуме
Решение о референдуме в Харьковской области примут после изучения мнения людей
© РИА Новости / Кирилл НортонБлокпост Вооруженных сил РФ на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции
Блокпост Вооруженных сил РФ на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
КУПЯНСК, 20 авг - РИА Новости. Для принятия решения о референдуме надо изучить мнение людей в Харьковской области, заявил РИА Новости глава администрации области Виталий Ганчев.
"Первостепенная задача - это не только провести, возможно, референдум. Самое главное - изучить мнение людей. ... Для меня самое главное как для руководителя администрации - все-таки прислушаться к мнению людей", - сказал Ганчев РИА Новости.
Решение, подчеркнул он, примут только после изучения мнения.
В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали там новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.