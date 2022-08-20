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Военные России, ДНР и ЛНР разминировали более 19 тысяч гектаров в Донбассе
Военные России, ДНР и ЛНР разминировали более 19 тысяч гектаров в Донбассе - РИА Новости, 20.08.2022
Военные России, ДНР и ЛНР разминировали более 19 тысяч гектаров в Донбассе
Российские военные и спасатели совместно с МЧС ДНР и ЛНР проверили в ходе разминирования более 19 тысяч гектаров территории в республиках Донбасса, сообщил на... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T21:52
2022-08-20T21:52
2022-08-20T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Российские военные и спасатели совместно с МЧС ДНР и ЛНР проверили в ходе разминирования более 19 тысяч гектаров территории в республиках Донбасса, сообщил на брифинге в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов. Всего проверено 19 060,92 га территории",- сказал Мизинцев.Он уточнил, что также проверены более тысячи зданий, в том числе 12 социально значимых объектов, четыре моста и 175 километра дорог. Обнаружено и обезврежено около 577 тысяч взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20220819/oruzhie-1810634536.html
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в мире, россия, луганская народная республика, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецкая Народная Республика, Украина
Военные России, ДНР и ЛНР разминировали более 19 тысяч гектаров в Донбассе
Минобороны: военные России, ДНР и ЛНР разминировали более 19 тысяч гектаров в Донбассе