https://ria.ru/20220820/razminirovanie-1811042493.html

Военные России, ДНР и ЛНР разминировали более 19 тысяч гектаров в Донбассе

Военные России, ДНР и ЛНР разминировали более 19 тысяч гектаров в Донбассе - РИА Новости, 20.08.2022

Военные России, ДНР и ЛНР разминировали более 19 тысяч гектаров в Донбассе

Российские военные и спасатели совместно с МЧС ДНР и ЛНР проверили в ходе разминирования более 19 тысяч гектаров территории в республиках Донбасса, сообщил на... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T21:52

2022-08-20T21:52

2022-08-20T21:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Российские военные и спасатели совместно с МЧС ДНР и ЛНР проверили в ходе разминирования более 19 тысяч гектаров территории в республиках Донбасса, сообщил на брифинге в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов. Всего проверено 19 060,92 га территории",- сказал Мизинцев.Он уточнил, что также проверены более тысячи зданий, в том числе 12 социально значимых объектов, четыре моста и 175 километра дорог. Обнаружено и обезврежено около 577 тысяч взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20220819/oruzhie-1810634536.html

россия

луганская народная республика

донбасс

донецкая народная республика

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в мире, россия, луганская народная республика, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, украина