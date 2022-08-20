https://ria.ru/20220820/rasplata-1810906579.html

Запад предупредили о расплате грядущей зимой

Запад предупредили о расплате грядущей зимой - РИА Новости, 20.08.2022

Запад предупредили о расплате грядущей зимой

Западу грозит энергетическая расплата за отсутствие российского газа, такое мнение в статье для издания Financial Times высказала профессор политической... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T06:12

2022-08-20T06:12

2022-08-20T06:12

европа

газпром

северный поток

украина

азия

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/24/1563022467_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_0f2e3acbfd34a530762f2fd97d004ec8.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Западу грозит энергетическая расплата за отсутствие российского газа, такое мнение в статье для издания Financial Times высказала профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон."Зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой: им надо будет срочно найти способы снизить урон от энергокризиса, который начал принимать катастрофические масштабы, а часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже сейчас оказались на пороге экономических и политических проблем", - говорится в публикации.В основе сложившейся ситуации есть две структурные проблемы. Первая: пренебрежение Запада тем фактом, что для роста глобальной экономики необходимо все больше и больше энергоресурсов. Во-вторых, страны мало что способны сделать для немедленного ускорения процесса перехода от горючих ископаемых на чистые источники энергии.Ранее издание The Hill написало, что приверженность Европы "зеленой" энергетике в сочетании с ее безрассудным идеализмом может привести к гибели сотен тысяч людей этой зимой."Газпром" на этой неделе спрогнозировал, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220818/evropa-1810411369.html

европа

украина

азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, газпром, северный поток, украина, азия, россия, в мире