Запад предупредили о расплате грядущей зимой
Профессор Томпсон предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из России
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Западу грозит энергетическая расплата за отсутствие российского газа, такое мнение в статье для издания Financial Times высказала профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон.
"Зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой: им надо будет срочно найти способы снизить урон от энергокризиса, который начал принимать катастрофические масштабы, а часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже сейчас оказались на пороге экономических и политических проблем", - говорится в публикации.
В основе сложившейся ситуации есть две структурные проблемы. Первая: пренебрежение Запада тем фактом, что для роста глобальной экономики необходимо все больше и больше энергоресурсов. Во-вторых, страны мало что способны сделать для немедленного ускорения процесса перехода от горючих ископаемых на чистые источники энергии.
Ранее издание The Hill написало, что приверженность Европы "зеленой" энергетике в сочетании с ее безрассудным идеализмом может привести к гибели сотен тысяч людей этой зимой.
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"Газпром" на этой неделе спрогнозировал, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.
Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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