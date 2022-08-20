Рейтинг@Mail.ru
Запад предупредили о расплате грядущей зимой - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220820/rasplata-1810906579.html
Запад предупредили о расплате грядущей зимой
Запад предупредили о расплате грядущей зимой - РИА Новости, 20.08.2022
Запад предупредили о расплате грядущей зимой
Западу грозит энергетическая расплата за отсутствие российского газа, такое мнение в статье для издания Financial Times высказала профессор политической... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T06:12
2022-08-20T06:12
европа
газпром
северный поток
украина
азия
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/24/1563022467_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_0f2e3acbfd34a530762f2fd97d004ec8.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Западу грозит энергетическая расплата за отсутствие российского газа, такое мнение в статье для издания Financial Times высказала профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон."Зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой: им надо будет срочно найти способы снизить урон от энергокризиса, который начал принимать катастрофические масштабы, а часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже сейчас оказались на пороге экономических и политических проблем", - говорится в публикации.В основе сложившейся ситуации есть две структурные проблемы. Первая: пренебрежение Запада тем фактом, что для роста глобальной экономики необходимо все больше и больше энергоресурсов. Во-вторых, страны мало что способны сделать для немедленного ускорения процесса перехода от горючих ископаемых на чистые источники энергии.Ранее издание The Hill написало, что приверженность Европы "зеленой" энергетике в сочетании с ее безрассудным идеализмом может привести к гибели сотен тысяч людей этой зимой."Газпром" на этой неделе спрогнозировал, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220818/evropa-1810411369.html
европа
украина
азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/24/1563022467_139:0:2360:1666_1920x0_80_0_0_ab5a7cab61bb3ef189b41892dfd0b98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, газпром, северный поток, украина, азия, россия, в мире
Европа, Газпром, Северный поток, Украина, Азия, Россия, В мире
06:12 20.08.2022
 
Запад предупредили о расплате грядущей зимой

Профессор Томпсон предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие газа из России

© РИА Новости / Илья ПиталевГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Западу грозит энергетическая расплата за отсутствие российского газа, такое мнение в статье для издания Financial Times высказала профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон.
"Зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой: им надо будет срочно найти способы снизить урон от энергокризиса, который начал принимать катастрофические масштабы, а часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже сейчас оказались на пороге экономических и политических проблем", - говорится в публикации.
В основе сложившейся ситуации есть две структурные проблемы. Первая: пренебрежение Запада тем фактом, что для роста глобальной экономики необходимо все больше и больше энергоресурсов. Во-вторых, страны мало что способны сделать для немедленного ускорения процесса перехода от горючих ископаемых на чистые источники энергии.
Ранее издание The Hill написало, что приверженность Европы "зеленой" энергетике в сочетании с ее безрассудным идеализмом может привести к гибели сотен тысяч людей этой зимой.
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 11:46
В Польше назвали ключевой вызов для Европы
"Газпром" на этой неделе спрогнозировал, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.
Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал - Европе" вовсе прекратились.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕвропаГазпромСеверный потокУкраинаАзияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала