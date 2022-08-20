https://ria.ru/20220820/rakety-1811018622.html

Польша пригрозила ответом НАТО на размещение "Кинжалов" под Калининградом

Польша пригрозила ответом НАТО на размещение "Кинжалов" под Калининградом - РИА Новости, 20.08.2022

Польша пригрозила ответом НАТО на размещение "Кинжалов" под Калининградом

Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил ответом НАТО на размещение в Калининградской области России гиперзвуковых ракет "Кинжал". РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T19:08

2022-08-20T19:08

2022-08-20T20:07

россия

калининградская область

нато

миг-31

ввс рф

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ВАРШАВА, 20 авг — РИА Новости. Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил ответом НАТО на размещение в Калининградской области России гиперзвуковых ракет "Кинжал".Он утверждает, что сотрудничество в рамках НАТО — "основа для обеспечения безопасности Польши". "Эти гарантии были и остаются в силе, и обязательства в этом отношении четко констатируют наши партнеры: отдельные члены Североатлантического альянса, а также президент США Джо Байден", — добавил польский замминистра обороны.Ранее в Минобороны России сообщили, что в Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с ракетами "Кинжал". В рамках стратегического сдерживания они будут нести боевое дежурство круглосуточно.Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.Истребители МиГ-31И, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", успешно применяются в ходе российской военной спецоперации на Украине, заявил на минувшей неделе в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС России, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.Первое применение "Кинжалов" в ходе спецоперации состоялось 18 марта. Тогда за счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты уничтожила расположенный в горной местности в поселке Делятин Ивано-Франковской области защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет.

https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802369103.html

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калининградская область

польша

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, калининградская область, нато, миг-31, ввс рф, польша, сша