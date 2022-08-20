19:08 20.08.2022 (обновлено: 20:07 20.08.2022)
Польша пригрозила ответом НАТО на размещение "Кинжалов" под Калининградом
Польша пригрозила ответом НАТО на размещение в Калининградской области ракет "Кинжал"
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" в рамках учений
Пуск гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" в рамках учений. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 авг — РИА Новости. Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил ответом НАТО на размещение в Калининградской области России гиперзвуковых ракет "Кинжал".
"Наши действия — в консультации с нашими союзниками и штабом НАТО — являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемым Российской Федерацией", — сказал чиновник, отвечая на вопрос агентства РАР о появлении нового вооружения в российском полуэксклаве.
Он утверждает, что сотрудничество в рамках НАТО — "основа для обеспечения безопасности Польши". "Эти гарантии были и остаются в силе, и обязательства в этом отношении четко констатируют наши партнеры: отдельные члены Североатлантического альянса, а также президент США Джо Байден", — добавил польский замминистра обороны.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с ракетами "Кинжал". В рамках стратегического сдерживания они будут нести боевое дежурство круглосуточно.
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Истребители МиГ-31И, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", успешно применяются в ходе российской военной спецоперации на Украине, заявил на минувшей неделе в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС России, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.
Первое применение "Кинжалов" в ходе спецоперации состоялось 18 марта. Тогда за счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты уничтожила расположенный в горной местности в поселке Делятин Ивано-Франковской области защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет.