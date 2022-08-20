https://ria.ru/20220820/pvo-1811037044.html

Над Оленевкой в Крыму отработала ПВО

Над Оленевкой в Крыму отработала ПВО - РИА Новости, 20.08.2022

Над Оленевкой в Крыму отработала ПВО

ПВО отработала вечером в субботу на полуострове Тарханкут в Крыму, в районе поселка Оленевка, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T20:59

2022-08-20T20:59

2022-08-20T21:09

специальная военная операция на украине

республика крым

олег крючков

безопасность

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. ПВО отработала вечером в субботу на полуострове Тарханкут в Крыму, в районе поселка Оленевка, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО, и украинские паблики начали писать, что туристы покидают полуостров и вбрасывать старое видео. Это же видео я снял в Оленевке на фестивале "Экстрим-Крым" две минуты назад", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Он также выложил видео, на котором происходит концерт с сотнями участников и зрителей.Село Оленевка находится на полуострове Тарханкут, самой западной части Крымского полуострова.

https://ria.ru/20220820/pvo-1810949512.html

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, олег крючков, безопасность, вооруженные силы украины, украина