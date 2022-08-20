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Над Оленевкой в Крыму отработала ПВО - РИА Новости, 20.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/pvo-1811037044.html
Над Оленевкой в Крыму отработала ПВО
Над Оленевкой в Крыму отработала ПВО - РИА Новости, 20.08.2022
Над Оленевкой в Крыму отработала ПВО
ПВО отработала вечером в субботу на полуострове Тарханкут в Крыму, в районе поселка Оленевка, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:59
2022-08-20T21:09
специальная военная операция на украине
республика крым
олег крючков
безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. ПВО отработала вечером в субботу на полуострове Тарханкут в Крыму, в районе поселка Оленевка, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО, и украинские паблики начали писать, что туристы покидают полуостров и вбрасывать старое видео. Это же видео я снял в Оленевке на фестивале "Экстрим-Крым" две минуты назад", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Он также выложил видео, на котором происходит концерт с сотнями участников и зрителей.Село Оленевка находится на полуострове Тарханкут, самой западной части Крымского полуострова.
https://ria.ru/20220820/pvo-1810949512.html
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республика крым, олег крючков, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Олег Крючков, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
20:59 20.08.2022 (обновлено: 21:09 20.08.2022)
 
Над Оленевкой в Крыму отработала ПВО

Советник главы Крыма Крючков: над Оленевкой на полуострове Тарханкут отработала ПВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. ПВО отработала вечером в субботу на полуострове Тарханкут в Крыму, в районе поселка Оленевка, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО, и украинские паблики начали писать, что туристы покидают полуостров и вбрасывать старое видео. Это же видео я снял в Оленевке на фестивале "Экстрим-Крым" две минуты назад", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Он также выложил видео, на котором происходит концерт с сотнями участников и зрителей.
Село Оленевка находится на полуострове Тарханкут, самой западной части Крымского полуострова.
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымОлег КрючковБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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