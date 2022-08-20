https://ria.ru/20220820/pvo-1810949512.html

Системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом

Системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом - РИА Новости, 20.08.2022

Системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом

Системы противовоздушной обороны успешно поразили все цели над Крымом, пострадавших и материального ущерба нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T12:19

2022-08-20T12:19

2022-08-20T18:10

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны успешно поразили все цели над Крымом, пострадавших и материального ущерба нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Атаковавший утром в субботу штаб Черноморского флота украинский беспилотник был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся. Кроме того, система ПВО также сработала в Западном Крыму. За последние дни система ПВО несколько раз срабатывала в различных частях полуострова, сообщалось о сбитых украинских беспилотниках."На данный момент системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом. Пострадавших и материального ущерба нет", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1810779078.html

республика крым

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Варвара Скокшина

безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик)