https://ria.ru/20220820/pvo-1810949512.html
Системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом
Системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом - РИА Новости, 20.08.2022
Системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом
Системы противовоздушной обороны успешно поразили все цели над Крымом, пострадавших и материального ущерба нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:19
2022-08-20T12:19
2022-08-20T18:10
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны успешно поразили все цели над Крымом, пострадавших и материального ущерба нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Атаковавший утром в субботу штаб Черноморского флота украинский беспилотник был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся. Кроме того, система ПВО также сработала в Западном Крыму. За последние дни система ПВО несколько раз срабатывала в различных частях полуострова, сообщалось о сбитых украинских беспилотниках."На данный момент системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом. Пострадавших и материального ущерба нет", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1810779078.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
12:19 20.08.2022 (обновлено: 18:10 20.08.2022)
Системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом
Аксенов: системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом