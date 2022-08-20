https://ria.ru/20220820/puteshestviya-1810647652.html

Эксперты рассказали, какие отели выбирают туристы для путешествий осенью

Эксперты рассказали, какие отели выбирают туристы для путешествий осенью - РИА Новости, 20.08.2022

Эксперты рассказали, какие отели выбирают туристы для путешествий осенью

Эксперты рассказали, в каких гостиницах предпочитают останавливаться туристы в бархатный сезон, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T05:38

2022-08-20T05:38

2022-08-20T05:38

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких гостиницах предпочитают останавливаться туристы в бархатный сезон, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на период с 1 сентября по 15 октября и выяснили, что больше всего — почти 23 процента — оплатили отели в Сочи.Вторую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербург, где планируют останавливаться 19 процентов туристов. Столица — на третьем месте, туда собираются 16 процентов путешественников.В десятку мест, где чаще всего бронировали отели на бархатный сезон, вошли Казань, Калининград, Владивосток, Краснодар, Нижний Новгород, Махачкала и Владикавказ. Доля каждого из этих городов не превышает четырех процентов от общего числа заявок.Гостинице категории две звезды — самые востребованные. Их оплачивают 39 процентов клиентов сервиса. Ночь в таких местах размещения в среднем обходится путешественникам в 3,3 тысячи рублей.Трехзвездочные отели выбирает 30 процентов туристов, готовых платить за ночь в среднем 4,8 тысячи рублей. Четверть запросов приходится на объекты, отмеченные четырьмя звездами. Номер там стоит в среднем 7,7 тысячи рублей в сутки.В пятизвездочных отелях предпочитают останавливаться шесть процентов туристов. Средняя стоимость проживания — порядка 16,6 тысячи рублей за ночь.

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

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нижний новгород

махачкала

владикавказ

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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