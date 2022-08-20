https://ria.ru/20220820/proisshestvie-1811048897.html

В Подмосковье под окнами многоэтажки нашли тела мужчины и его дочери

В Подмосковье под окнами многоэтажки нашли тела мужчины и его дочери - РИА Новости, 20.08.2022

В Подмосковье под окнами многоэтажки нашли тела мужчины и его дочери

Тела мужчины и 8-месячного ребенка обнаружили под окнами многоэтажки в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК по... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T23:39

2022-08-20T23:39

2022-08-20T23:39

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

балашиха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594849093_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_bf8a8abefe8c88d8105661fc4ff3f613.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тела мужчины и 8-месячного ребенка обнаружили под окнами многоэтажки в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК по Московской области.В Telegram-канале областной прокуратуры сообщается, что проводится проверка, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль. По данным ведомства, мужчина 1990 года рождения, погибший ребенок - его дочь."Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20220820/podrostok-1810928818.html

московская область (подмосковье)

россия

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, балашиха