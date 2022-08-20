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В Подмосковье под окнами многоэтажки нашли тела мужчины и его дочери - РИА Новости, 20.08.2022
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В Подмосковье под окнами многоэтажки нашли тела мужчины и его дочери
В Подмосковье под окнами многоэтажки нашли тела мужчины и его дочери - РИА Новости, 20.08.2022
В Подмосковье под окнами многоэтажки нашли тела мужчины и его дочери
Тела мужчины и 8-месячного ребенка обнаружили под окнами многоэтажки в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК по... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T23:39
2022-08-20T23:39
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
балашиха
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тела мужчины и 8-месячного ребенка обнаружили под окнами многоэтажки в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК по Московской области.В Telegram-канале областной прокуратуры сообщается, что проводится проверка, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль. По данным ведомства, мужчина 1990 года рождения, погибший ребенок - его дочь."Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия", - добавили в прокуратуре.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, балашиха
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Балашиха
23:39 20.08.2022
 
В Подмосковье под окнами многоэтажки нашли тела мужчины и его дочери

В Балашихе под окнами многоэтажки нашли тела мужчины и его восьмимесячной дочери

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Тела мужчины и 8-месячного ребенка обнаружили под окнами многоэтажки в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК по Московской области.
"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 19 августа под окнами многоэтажного дома тел мужчины и 8-месячного ребенка с повреждениями, характерными при падении с большой высоты (п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале областной прокуратуры сообщается, что проводится проверка, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль. По данным ведомства, мужчина 1990 года рождения, погибший ребенок - его дочь.
"Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия", - добавили в прокуратуре.
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияБалашиха
 
 
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