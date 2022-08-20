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Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, сообщили в ЛНР
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 40 человек личного состава, один танк и шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:32
2022-08-20T10:32
2022-08-20T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 40 человек личного состава, один танк и шесть бронетранспортеров."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава; шесть бронетранспортёров; один танк; две долговременные огневые точки; пять единиц специальной автомобильной техники", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Также отмечается, что 19 августа более восьми гектаров территории были очищены от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Новоивановка и Подлесное.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: ВСУ потеряли до 40 человек за сутки, один танк и шесть БТР