https://ria.ru/20220820/poteri-1810930381.html

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, сообщили в ЛНР

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, сообщили в ЛНР

Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 40 человек личного состава, один танк и шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:32

2022-08-20T10:32

2022-08-20T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a41f66cf620b2234306aae8780132d02.jpg

ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 40 человек личного состава, один танк и шесть бронетранспортеров."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава; шесть бронетранспортёров; один танк; две долговременные огневые точки; пять единиц специальной автомобильной техники", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Также отмечается, что 19 августа более восьми гектаров территории были очищены от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Новоивановка и Подлесное.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины