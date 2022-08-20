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ВСУ потеряли более двухсот человек под Николаевом и Днепром - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/poteri-1810921801.html
ВСУ потеряли более двухсот человек под Николаевом и Днепром
ВСУ потеряли более двухсот человек под Николаевом и Днепром - РИА Новости, 20.08.2022
ВСУ потеряли более двухсот человек под Николаевом и Днепром
Безвозвратные потери украинских военных в результате новых российских ударов в Николаевской и Днепропетровской области превысили 200 человек, сообщило в субботу РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:24
2022-08-20T12:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Безвозвратные потери украинских военных в результате новых российских ударов в Николаевской и Днепропетровской области превысили 200 человек, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более двухсот человек", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
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Минобороны РФ об уничтожении солдат ВСУ на нескольких направлениях
Главное из нового брифинга Минобороны России: ВС РФ уничтожили более 100 боевиков, в том числе 20 американских наемников, в районе Андреевки; Не менее 200 националистов убито, более 150 ранено в результате ударов авиации РФ в районе Великомихайловки Днепропетровской области; Ударом высокоточного оружия по району сосредоточения 127-й бригады теробороны ВСУ на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков; ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили более 200 человек личного состава, два танка и семь спецавтомобилей ВСУ в ДНР; Российские войска уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях за сутки;
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министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
09:24 20.08.2022 (обновлено: 12:24 20.08.2022)
 
ВСУ потеряли более двухсот человек под Николаевом и Днепром

Минобороны: ВС России уничтожили более двухсот украинских военных под Николаевом и Днепром

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Безвозвратные потери украинских военных в результате новых российских ударов в Николаевской и Днепропетровской области превысили 200 человек, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более двухсот человек", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская областьНиколаевская областьВооруженные силы Украины
 
 
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