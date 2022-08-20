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ВСУ потеряли более двухсот человек под Николаевом и Днепром

ВСУ потеряли более двухсот человек под Николаевом и Днепром - РИА Новости, 20.08.2022

ВСУ потеряли более двухсот человек под Николаевом и Днепром

Безвозвратные потери украинских военных в результате новых российских ударов в Николаевской и Днепропетровской области превысили 200 человек, сообщило в субботу РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:24

2022-08-20T09:24

2022-08-20T12:24

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

николаевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Безвозвратные потери украинских военных в результате новых российских ударов в Николаевской и Днепропетровской области превысили 200 человек, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более двухсот человек", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

николаевская область

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Минобороны РФ об уничтожении солдат ВСУ на нескольких направлениях Главное из нового брифинга Минобороны России: ВС РФ уничтожили более 100 боевиков, в том числе 20 американских наемников, в районе Андреевки; Не менее 200 националистов убито, более 150 ранено в результате ударов авиации РФ в районе Великомихайловки Днепропетровской области; Ударом высокоточного оружия по району сосредоточения 127-й бригады теробороны ВСУ на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков; ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили более 200 человек личного состава, два танка и семь спецавтомобилей ВСУ в ДНР; Российские войска уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях за сутки; 2022-08-20T09:24 true PT3M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, николаевская область, вооруженные силы украины