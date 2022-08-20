01:58 20.08.2022 (обновлено: 11:24 20.08.2022)
Португалия выступила против запрета на въезд в ЕС для российских туристов
МИД Португалии заявил, что санкции не должны быть направлены против российского народа
Лиссабон, Португалия. Архивное фото
МЕХИКО, 20 авг - РИА Новости. Португалия выступает против запрета на въезд в ЕС для российских туристов и считает, что санкции не должны быть направлены против российского народа, заявило Министерство иностранных дел европейской страны в комментарии местной газете.
"Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ. Португалия будет участвовать в обсуждении этого вопроса на европейском уровне, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС", - говорится в сообщении МИД, выдержки из которого приводит на своем сайте издание Eco.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".