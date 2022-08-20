https://ria.ru/20220820/portugaliya-1810901933.html

Португалия выступила против запрета на въезд в ЕС для российских туристов

Португалия выступила против запрета на въезд в ЕС для российских туристов - РИА Новости, 20.08.2022

Португалия выступила против запрета на въезд в ЕС для российских туристов

Португалия выступает против запрета на въезд в ЕС для российских туристов и считает, что санкции не должны быть направлены против российского народа, заявило... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T01:58

2022-08-20T01:58

2022-08-20T11:24

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МЕХИКО, 20 авг - РИА Новости. Португалия выступает против запрета на въезд в ЕС для российских туристов и считает, что санкции не должны быть направлены против российского народа, заявило Министерство иностранных дел европейской страны в комментарии местной газете."Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ. Португалия будет участвовать в обсуждении этого вопроса на европейском уровне, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС", - говорится в сообщении МИД, выдержки из которого приводит на своем сайте издание Eco.В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220819/vizy-1810636641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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