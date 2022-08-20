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В Кемеровской области нашли подростка, пропавшего при сборе кедровых шишек - РИА Новости, 20.08.2022
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В Кемеровской области нашли подростка, пропавшего при сборе кедровых шишек
В Кемеровской области нашли подростка, пропавшего при сборе кедровых шишек - РИА Новости, 20.08.2022
В Кемеровской области нашли подростка, пропавшего при сборе кедровых шишек
Полицейские нашли живым пропавшего при сборе шишек в кузбасской тайге шестнадцатилетнего подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:11
2022-08-20T10:11
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 20 авг – РИА Новости. Полицейские нашли живым пропавшего при сборе шишек в кузбасской тайге шестнадцатилетнего подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Сообщалось, что с заявлением о пропаже подростка еще 18 августа текущего года в полицию обратилась его мать, жительница Чебулинского муниципального округа. По ее словам, мальчик вместе с родственниками занимался сбором кедровых шишек, при этом он регулярно уходил на соседний стан, где также находятся сборщики ореха. Отправившись туда в очередной раз, он пропал.Сотрудники полиции организовали масштабную поисковую операцию, но первые сутки поисков результатов не дали. В субботу поисковая группа была значительно увеличена. Общая численность поисковиков составила более 60 человек."Участковый уполномоченный полиции ОМВД… по Чебулинскому муниципальному округу во время проверки близлежащих населенных пунктов заметил подростка в селе Чумай. Несовершеннолетний пытался убежать, но был остановлен. В настоящее время с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, он ушел от родственников с места сбора кедровых шишек после ссоры и не хотел возвращаться", – сообщили в главке.
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происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
10:11 20.08.2022
 
В Кемеровской области нашли подростка, пропавшего при сборе кедровых шишек

Полицейские нашли живым подростка, пропавшего при сборе кедровых шишек в кузбасской тайге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 20 авг – РИА Новости. Полицейские нашли живым пропавшего при сборе шишек в кузбасской тайге шестнадцатилетнего подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Сообщалось, что с заявлением о пропаже подростка еще 18 августа текущего года в полицию обратилась его мать, жительница Чебулинского муниципального округа. По ее словам, мальчик вместе с родственниками занимался сбором кедровых шишек, при этом он регулярно уходил на соседний стан, где также находятся сборщики ореха. Отправившись туда в очередной раз, он пропал.
Сотрудники полиции организовали масштабную поисковую операцию, но первые сутки поисков результатов не дали. В субботу поисковая группа была значительно увеличена. Общая численность поисковиков составила более 60 человек.
"Участковый уполномоченный полиции ОМВД… по Чебулинскому муниципальному округу во время проверки близлежащих населенных пунктов заметил подростка в селе Чумай. Несовершеннолетний пытался убежать, но был остановлен. В настоящее время с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, он ушел от родственников с места сбора кедровых шишек после ссоры и не хотел возвращаться", – сообщили в главке.
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