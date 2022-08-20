https://ria.ru/20220820/podrostok-1810928818.html

В Кемеровской области нашли подростка, пропавшего при сборе кедровых шишек

В Кемеровской области нашли подростка, пропавшего при сборе кедровых шишек - РИА Новости, 20.08.2022

В Кемеровской области нашли подростка, пропавшего при сборе кедровых шишек

Полицейские нашли живым пропавшего при сборе шишек в кузбасской тайге шестнадцатилетнего подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:11

2022-08-20T10:11

2022-08-20T10:11

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 20 авг – РИА Новости. Полицейские нашли живым пропавшего при сборе шишек в кузбасской тайге шестнадцатилетнего подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Сообщалось, что с заявлением о пропаже подростка еще 18 августа текущего года в полицию обратилась его мать, жительница Чебулинского муниципального округа. По ее словам, мальчик вместе с родственниками занимался сбором кедровых шишек, при этом он регулярно уходил на соседний стан, где также находятся сборщики ореха. Отправившись туда в очередной раз, он пропал.Сотрудники полиции организовали масштабную поисковую операцию, но первые сутки поисков результатов не дали. В субботу поисковая группа была значительно увеличена. Общая численность поисковиков составила более 60 человек."Участковый уполномоченный полиции ОМВД… по Чебулинскому муниципальному округу во время проверки близлежащих населенных пунктов заметил подростка в селе Чумай. Несовершеннолетний пытался убежать, но был остановлен. В настоящее время с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, он ушел от родственников с места сбора кедровых шишек после ссоры и не хотел возвращаться", – сообщили в главке.

https://ria.ru/20220820/alpinisty-1810925288.html

кемеровская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемеровская область