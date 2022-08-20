https://ria.ru/20220820/podrostok-1810917993.html
В кузбасской тайге пропал подросток, собиравший шишки
В кузбасской тайге пропал подросток, собиравший шишки - РИА Новости, 20.08.2022
В кузбасской тайге пропал подросток, собиравший шишки
Шестнадцатилетний подросток пропал в кузбасской тайге при сборе шишек в Чебулинском округе, полиция ведет его поиски, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T08:59
2022-08-20T08:59
2022-08-20T08:59
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 20 авг – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток пропал в кузбасской тайге при сборе шишек в Чебулинском округе, полиция ведет его поиски, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону."Восемнадцатого августа 2022 года около 20.00 (16.00 мск) в дежурную часть ОМВД <…> по Чебулинскому муниципальному округу обратилась местная жительница. Она сообщила, что пропал ее 16-летний сын. Он вместе с родственниками находился на сборе шишек в тайге. Прибывшие на место полицейские выяснили, что подросток регулярно уходил на соседний стан, где находятся сборщики кедровых шишек. В этот раз он также отправился туда, но пропал", – говорится в сообщении.Сотрудники полиции организовали масштабную поисковую операцию. Вся территория, где пропал несовершеннолетний, поделена на квадраты и тщательно проверяется. До настоящего времени местонахождение подростка не установлено."Сегодня поисковая группа значительно увеличена. В мероприятиях принимают участие чебулинские полицейские, стражи порядка из близлежащих территориальных органов внутренних дел, сотрудники ГУ МВД <…> по Кемеровской области, агентства по защите населения и территории Кузбасса, представители других ведомств, местные жители, волонтеры. Проведение операции находится на контроле у руководства областного полицейского главка", – отметили в ведомстве.Приметы подростка: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны, черные резиновые сапоги.
https://ria.ru/20220818/sheregesh-1810383527.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
В кузбасской тайге пропал подросток, собиравший шишки
В кузбасской тайге пропал шестнадцатилетний подросток, собиравший шишки, его ищут
КЕМЕРОВО, 20 авг – РИА Новости.
Шестнадцатилетний подросток пропал в кузбасской тайге при сборе шишек в Чебулинском округе, полиция ведет его поиски, сообщает
пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Восемнадцатого августа 2022 года около 20.00 (16.00 мск) в дежурную часть ОМВД <…> по Чебулинскому муниципальному округу обратилась местная жительница. Она сообщила, что пропал ее 16-летний сын. Он вместе с родственниками находился на сборе шишек в тайге. Прибывшие на место полицейские выяснили, что подросток регулярно уходил на соседний стан, где находятся сборщики кедровых шишек. В этот раз он также отправился туда, но пропал", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции организовали масштабную поисковую операцию. Вся территория, где пропал несовершеннолетний, поделена на квадраты и тщательно проверяется. До настоящего времени местонахождение подростка не установлено.
"Сегодня поисковая группа значительно увеличена. В мероприятиях принимают участие чебулинские полицейские, стражи порядка из близлежащих территориальных органов внутренних дел, сотрудники ГУ МВД <…> по Кемеровской области
, агентства по защите населения и территории Кузбасса, представители других ведомств, местные жители, волонтеры. Проведение операции находится на контроле у руководства областного полицейского главка", – отметили в ведомстве.
Приметы подростка: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны, черные резиновые сапоги.