https://ria.ru/20220820/peru-1810904829.html

Родственнице президента Перу грозит тюрьма

Родственнице президента Перу грозит тюрьма - РИА Новости, 20.08.2022

Родственнице президента Перу грозит тюрьма

Прокуратура Перу запросила три года предварительного заключения для Енифер Паредес - сестры первой леди страны, которую, как и главу государства, подозревают в... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T05:00

2022-08-20T05:00

2022-08-20T05:12

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перу

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Прокуратура Перу запросила три года предварительного заключения для Енифер Паредес - сестры первой леди страны, которую, как и главу государства, подозревают в коррупции, сообщило ведомство.Адвокат женщины Бенджи Эспиноса полагает, что заключение является излишним, поскольку нет риска того, что родственница президента может сбежать."Человек, который сотрудничает в рамках процесса, который сам предстал перед правосудием, какой он может представлять риск в плане побега? Мы наказываем людей, которые сами предстают перед правосудием. Сообщение, которое посылает правосудие, - спрячься, потому что мы тебя посадим на 36 месяцев", - приводит слова юриста радио RPP.В начале августа прокуратура провела обыски во дворце правительства в Лиме, а также в доме президента страны в городе Чота на севере Перу в поисках Паредес. 10 августа женщина сама явилась в прокуратуру.Президент Перу Педро Кастильо не раз опровергал обвинения в преступлениях, предъявляемые ему и его родственникам. Против Кастильо уже открыто шесть дел, его подозревают в коррупции, торговле влиянием, продвижении по службе близких ему людей и плагиате при написании университетской работы.

https://ria.ru/20220820/arest-1810902675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, перу