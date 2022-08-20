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Родственнице президента Перу грозит тюрьма - РИА Новости, 20.08.2022
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Родственнице президента Перу грозит тюрьма
Родственнице президента Перу грозит тюрьма - РИА Новости, 20.08.2022
Родственнице президента Перу грозит тюрьма
Прокуратура Перу запросила три года предварительного заключения для Енифер Паредес - сестры первой леди страны, которую, как и главу государства, подозревают в... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T05:00
2022-08-20T05:12
в мире
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Прокуратура Перу запросила три года предварительного заключения для Енифер Паредес - сестры первой леди страны, которую, как и главу государства, подозревают в коррупции, сообщило ведомство.Адвокат женщины Бенджи Эспиноса полагает, что заключение является излишним, поскольку нет риска того, что родственница президента может сбежать."Человек, который сотрудничает в рамках процесса, который сам предстал перед правосудием, какой он может представлять риск в плане побега? Мы наказываем людей, которые сами предстают перед правосудием. Сообщение, которое посылает правосудие, - спрячься, потому что мы тебя посадим на 36 месяцев", - приводит слова юриста радио RPP.В начале августа прокуратура провела обыски во дворце правительства в Лиме, а также в доме президента страны в городе Чота на севере Перу в поисках Паредес. 10 августа женщина сама явилась в прокуратуру.Президент Перу Педро Кастильо не раз опровергал обвинения в преступлениях, предъявляемые ему и его родственникам. Против Кастильо уже открыто шесть дел, его подозревают в коррупции, торговле влиянием, продвижении по службе близких ему людей и плагиате при написании университетской работы.
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в мире, перу
В мире, Перу
05:00 20.08.2022 (обновлено: 05:12 20.08.2022)
 
Родственнице президента Перу грозит тюрьма

Прокуратура Перу запросила три года заключения для сестры первой леди страны Паредес

© AP Photo / Martin MejiaПрезидент Перу Педро Кастильо
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Президент Перу Педро Кастильо. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости. Прокуратура Перу запросила три года предварительного заключения для Енифер Паредес - сестры первой леди страны, которую, как и главу государства, подозревают в коррупции, сообщило ведомство.
"Генпрокуратура запросила 36 месяцев предварительного заключения для Енифер Паредес за предполагаемое отмывание денег и нанесение другого ущерба государству", - говорится в сообщении.
Адвокат женщины Бенджи Эспиноса полагает, что заключение является излишним, поскольку нет риска того, что родственница президента может сбежать.
"Человек, который сотрудничает в рамках процесса, который сам предстал перед правосудием, какой он может представлять риск в плане побега? Мы наказываем людей, которые сами предстают перед правосудием. Сообщение, которое посылает правосудие, - спрячься, потому что мы тебя посадим на 36 месяцев", - приводит слова юриста радио RPP.
В начале августа прокуратура провела обыски во дворце правительства в Лиме, а также в доме президента страны в городе Чота на севере Перу в поисках Паредес. 10 августа женщина сама явилась в прокуратуру.
Президент Перу Педро Кастильо не раз опровергал обвинения в преступлениях, предъявляемые ему и его родственникам. Против Кастильо уже открыто шесть дел, его подозревают в коррупции, торговле влиянием, продвижении по службе близких ему людей и плагиате при написании университетской работы.
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